Kayyımın ihale yolsuzluğu haberine hapis cezası

Diyarbakır’ın yerel gazetesi Tigris Haber Yayın Koordinatörü Naci Sapan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kayyım yönetiminde olduğu dönemde kaleme aldığı bir ihale yazısı nedeniyle 135 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Sapan 800 bin TL değerindeki arsa satışıyla ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 29 Mart 2023’te yayımlanan “Kayyumlar, kayyumcuklar!” başlıklı köşe yazında kaleme aldı.

İhaleyi yapan komisyonda görevli olan dönemin Diyarbakır Valisi ve kayyımı Ali İhsan Su ile diğer üyeler Sapan’dan şikayetçi olması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hazırlanan iddianamede Sapan "kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaretle (TCK 125/3)" suçlandı.

"Demokratik bir toplumda kamusal eleştiri hakkımı kullandım"

Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi davayı basit yargılama usulüyle gördü.

Sapan, avukatı aracılığıyla mahkemeye gönderdiği yazılı savunma dilekçesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, şunları kaydetti:

“Yazımdaki değerlendirmeler ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğü çerçevesinde yapılan değerlendirmelerdir. Kamu görevlilerine yönelik hakaret suçu işlediğime dair unsurların oluşmadığı, ifadelerimin, demokratik bir toplumda kamusal eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığına inanıyorum. Yazımda kullandığım ifadelerin, herhangi bir kişiye yönelik, doğrudan hakaret kastı taşımayan, kamusal görevlerin yerine getirilme biçimini sorgulayan nitelikte olduğuna inanıyorum. Lehime olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.”

5 yıl süreyle denetime tabi olacak

Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Sapan’ın köşe yazısında “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret etme” suçunu işlediğine hükmederek 135 gün adli para cezası verdi.

Mahkeme, bu cezayı 2 bin 700 TL adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, Sapan’ın bu cezayı ödememesi durumunda bu cezanın 135 gün hapis cezasına çevrileceği uyarısında bulundu.

Mahkeme, Sapan’ın kişilik özellikleri, dosyaya yansıyan tutum ve davranışlarına göre yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Sapan ve avukatı, mahkemenin vermiş olduğu karara, yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Sapan, yazısında, ihaleyi yapan komisyonda görevli olan dönemin Diyarbakır Valisi ve kayyumı Ali İhsan Su ile komisyon üyelerinin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir Belediyesinin imarlı arazilerinin satışı üzerinden yolsuzluk yaptığını ileri sürmüştü. Sapan, “Kayyumlar devri bitti, yerlerini kayyumcuklar aldı, onlar da kalanı götürüyor, har vurup harman savuruyor. Mal, mülk, arsa, arazi, gayrimenkul ne varsa ‘Yerli işbirlikçiler’inin yol göstericiliğinde ‘malı’ götürüyor kayyumcuklar! Kriminal kılıklılar. Sahteler, Kimlikleri şüpheli. Soyguncular. Talancılar. İhale işin numarası, el altından al-ver durumunu herkes biliyor. İşin garibi, bunların yerli işbirlikçileri de hiç eksik olmuyor, kayyumların da vardı, şimdi kayyumcukların da var. Hem işlerinde hem de hırsızlıkta uzmanlar” diye yazmıştı. Yazıyı buradan okuyabilirsiniz

(HA)