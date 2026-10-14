Kayyımın ardından şimdi de sansür: Halk TV’nin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Halk TV’ye kayyım atanarak yayınlarının durdurulmasının ardından, kanalın tüm sosyal medya hesapları hakkında da erişim engeli kararı verildi.

Gelişmeyi, İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) bünyesinde internet sansürünü izleyen EngelliWeb duyurdu.

Buna göre, Halk TV’nin altı farklı platformdaki hesabı, 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.

Söz konusu yasa maddesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçeli sansür kararlarında kullanılıyor.

Erişim engeli getirilen hesaplar şöyle:

YouTube: 2,59 milyon aboneli @Halktvkanali

2,59 milyon aboneli @Halktvkanali X: 3 milyon takipçili @halktvcomtr

3 milyon takipçili @halktvcomtr Facebook: 1,5 milyon takipçili halktvcomtr

1,5 milyon takipçili halktvcomtr Instagram: 1,2 milyon takipçili @halktvcomtr

1,2 milyon takipçili @halktvcomtr TikTok: 256 bin takipçili @halktv

256 bin takipçili @halktv Telegram: 5 bin 247 aboneli @halktvcomtr

Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına 14 Ekim sabahı polis baskını düzenlenmiş, kanalın yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı. Kayyım heyetinin yönetime el koymasının ardından kanalın canlı yayınları durdurulmuştu.

(HA)