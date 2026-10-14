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YT: Yayın Tarihi: 14.10.2026 17:31 14 Ekim 2026 17:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.10.2026 17:35 14 Ekim 2026 17:35
Okuma Okuma:  1 dakika

Kayyımın ardından şimdi de sansür: Halk TV’nin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Halk TV’nin toplamda 8 milyon 550 binden fazla takipçisi bulunan YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesaplarına erişim engeli getirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kayyımın ardından şimdi de sansür: Halk TV’nin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Halk TV’ye kayyım atanarak yayınlarının durdurulmasının ardından, kanalın tüm sosyal medya hesapları hakkında da erişim engeli kararı verildi.

Gelişmeyi, İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) bünyesinde internet sansürünü izleyen EngelliWeb duyurdu.

Buna göre, Halk TV’nin altı farklı platformdaki hesabı, 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.

Söz konusu yasa maddesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçeli sansür kararlarında kullanılıyor.

Erişim engeli getirilen hesaplar şöyle:

  • YouTube: 2,59 milyon aboneli @Halktvkanali
  • X: 3 milyon takipçili @halktvcomtr
  • Facebook: 1,5 milyon takipçili halktvcomtr
  • Instagram: 1,2 milyon takipçili @halktvcomtr
  • TikTok: 256 bin takipçili @halktv
  • Telegram: 5 bin 247 aboneli @halktvcomtr

Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına 14 Ekim sabahı polis baskını düzenlenmiş, kanalın yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı. Kayyım heyetinin yönetime el koymasının ardından kanalın canlı yayınları durdurulmuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
halk tv sansür erişim engeli
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/haber/af-orgutu-halk-tv-ye-kayyim-atanmasi-medya-ozgurlugune-bir-darbedir-324415
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/haber/halk-tvye-kayyim-atandi-basin-ozgurlugune-agir-bir-darbedir-324394
Halk TV’ye kayyım atandı, polis baskınıyla yayın durduruldu
Bugün 07:17
/haber/halk-tvye-kayyim-atandi-polis-baskiniyla-yayin-durduruldu-324390
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