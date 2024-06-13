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Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 17:13
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 17:37
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Kayyıma karşı büyük Hakkari mitingi: Direnmeye devam

Kayyıma karşı düzenlenen büyük Hakkari mitingine mesaj gönderen tutuklu Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış: "Bedeli ne olursa olsun direnmeye devam edeceğiz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kayyıma karşı büyük Hakkari mitingi: Direnmeye devam
*Fotoğraflar: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınıp tutuklanması ve yerine Vali Ali Çelik’in kayyım olarak atanmasına karşı, "Belediyeler halkındır gaspa izin vermeyeceğiz" sloganıyla gerçekleştirdiği miting başladı.

Çevre kentlerden çok sayıda kişinin katıldığı mitingde halk, iki koldan Tekser Mahallesi'ndeki otogar alanına yürüdü.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın da katıldığı yürüyüşte, 'Belediyeler halkındır gaspa izin vermeyeceğiz' yazılı pankart ve 'Kayyım defol', 'Hakkari bizimdir', 'êdî bese' yazılı dövizler taşındı.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan mitingde, tutuklu Akış’ı mesajı okundu.

Akış: Bedeli ne olursa olsun

Akış mesajında, "Onurlu Colemêrg halkı, iradeniz için göstermiş olduğunuz kararlı duruş için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bedeli ne olursa olsun direnmeye devam edeceğiz" dedi.

Tekçe: Mücadelemiz devam edecek

Belediye Meclisi’nin kararıyla vekil seçilen Eş Başkan Viyan Tekçe ise; kayyım uygulamaları ile Kürt halkına kültürel soykırım uygulanmak istendiğini belirtti.

Tekçe, şöyle devam etti: "Biz seçildik ancak siz bunu hazmedemediniz. Halkın iradesine saygı duymuyorsunuz. Hakkari halkıyla beraber demokratik yollarla irade gaspına karşı mücadelemiz devam edecek. Halk iradesinden başka hiçbir şey tanımıyoruz.”

Çoban: Kayyımları tarihe gömeceğiz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) MYK üyesi Fırat Çoban da "Kayyımların, silahların gölgesinde yumuşama olmaz Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a buradan selam gönderiyoruz. Kayyımları tarihe göreceğimizi duyuruyoruz" diye konuştu.

Konak: Kayyım hırsızlıktır

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) MYK üyesi Evrim Konak ise; "Kürt hareketi bugün sesini tüm dünyaya duyurmuştur. Kayyım hırsızlıktır. Suç işlemediğinizi göstermek istiyorsanız iradeyi tanıyacaksınız. Bu halk kayyımı istemiyor" dedi.

Gözen: İyi bakın biz bitmeyeceğiz

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüsü Juliana Gözen de şunları söyledi: "On binlerce arkadaşımızı içeri aldılar, bitmedi. Evimizin önünde çocuklarımızı panzerler ezdi, bitmedi. Buraya iyi bakın biz bitmeyeceğiz. Kayyım mı hukuk? Hukuk 30 sene 40 sene içeriye almak mı hukuk? Hukuk falan yok. Van'da nasıl sesimizi yükselttiysek burada da yükselteceğiz ve başaracağız. Sömürge valilerine karşı Kürt halkının yanında olmak gerekir.”

Konukçu: Beraber kazanacağız

Sosyalist Dayanışma Partisi (SODAP) Sözcüsü ve DEM Parti Milletvekili Keziban Konukçu, "Buradayız, birlikteyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Beraber kazanacağız" dedi.

Sinan Çiftyürek: Van'da olmadı burada da olmayacak

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Diyarbakır Adliyesinde verilen Tahir Elçi kararını şiddetle kınıyorum. Kürdistan'da halk iradesi kabul edilmemektedir. Ankara'da irade tanınıyor da Diyarbakır'da neden tanınmıyor? Kayyımlar polis ve askerler ile belediyeleri ablukaya alıyorlar, Van'da denediler olmadı, burada da olmayacak" diye konuştu.

(RT)

Hakkari miting kayyım
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/haber/dem-parti-kayyima-karsi-iki-miting-duzenleyecek-296319
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/haber/halk-dem-partili-belediyeler-onunde-kayyima-karsi-nobette-296248
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/haber/turkiye-belediyeler-birligi-seciminde-kayyima-tepki-296185
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/haber/kayyimlar-akp-nin-belediyelere-cokme-projesi-296150
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/haber/hakkari-de-kayyim-yuruyusune-gazli-saldiri-296133
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4 Haziran 2024
/yazi/hakkari-ve-3-kayyim-donemi-296118
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