Kayyım, valilikteki yardımcılarını belediyeye atadı

İçişleri Bakanlığı’nın Siirt Belediyesi’ne kayyım olarak atadığı Vali Kemal Kızılkaya valilikteki yardımcılarını belediyeye atadı.

Ömer Faruk Gökçe’yi, Siirt Belediyesi’nin iştiraki Turizm Gayrimenkul Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Yönetim Kurulu Başkanı yaptı. Valilikte memur olan Abdulmecit İlhan’ı Gökçe’nin yardımcısı yaptı.

Birkan Tatlısöz'ü de yine belediyenin iştiraki olan Personel AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına getirdi. Tatlısöz'ün yardımcılığına ise Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'ı atadı.

Kemal Kızılkaya’nın yeni görev verdiği isimler ilk işlerine devam ettikleri için iki yerden maaş alacaklar. Kızılkaya geçtiğimiz günlerde 35 belediye çalışanını işten çıkarmıştı.

Siirt’te kayyım ilk haftasında 35 kişiyi işten çıkardı

(HA)