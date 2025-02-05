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HABER
Yayın Tarihi: 5 Şubat 2025 13:23
 ~ Son Güncelleme: 5 Şubat 2025 13:27
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Kayyım, valilikteki yardımcılarını belediyeye atadı

Siirt Belediyesi kayyımı Vali Kemal Kızılkaya, yardımcıları Ömer Faruk Gökçe ve Birkan Tatlısöz'ü belediye şirketlerinin başına getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kayyım, valilikteki yardımcılarını belediyeye atadı

İçişleri Bakanlığı’nın Siirt Belediyesi’ne kayyım olarak atadığı Vali Kemal Kızılkaya valilikteki yardımcılarını belediyeye atadı.

Ömer Faruk Gökçe’yi, Siirt Belediyesi’nin iştiraki Turizm Gayrimenkul Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Yönetim Kurulu Başkanı yaptı. Valilikte memur olan Abdulmecit İlhan’ı Gökçe’nin yardımcısı yaptı.

Birkan Tatlısöz'ü de yine belediyenin iştiraki olan Personel AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına getirdi. Tatlısöz'ün yardımcılığına ise Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'ı atadı.

Kemal Kızılkaya’nın yeni görev verdiği isimler ilk işlerine devam ettikleri için iki yerden maaş alacaklar. Kızılkaya geçtiğimiz günlerde 35 belediye çalışanını işten çıkarmıştı.

Siirt’te kayyım ilk haftasında 35 kişiyi işten çıkardı
Siirt’te kayyım ilk haftasında 35 kişiyi işten çıkardı
4 Şubat 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kayyım siirt belediyesi
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