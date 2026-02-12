ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.02.2026 13:05
 SG: Son Güncelleme: 12.02.2026 13:50
Okuma Okuma:  2 dakika

Kayyım, tepkilerin ardından taziye evlerinin anahtarlarını iade etti

DEM Parti'li Bozan, kayyımın anahtarları toplatlamasına tepki göstererek, "Varsın kayyım barış için kapıları kapatsın. Tüm anahtarları da cebine saklasın. Biz halkımızın huzuru ve barışı için barışın kapılarını her yerde açarız" dedi.

BİA Haber Merkezi

Akdeniz Belediyesi kayyımı Zeyit Şener, Akdeniz ilçesinde bulunan çok amaçlı mahalle taziye evlerinin anahtarlarını muhtarlardan toplayıp kapattı. Olayın basına yansıması üzerine kayyım geri adım atarak, taziye evlerinin anahtarlarını muhtarlara iade etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Akdeniz Belediye Meclisi Sözcüsü Aydın Kılıç, muhtarlardan aldıkları bilgilere göre; kayyımın el koyduğu bütün anahtarları geri verdiğini belirtti.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Akdeniz Belediyesi kayyımının ilçe muhtarlarından taziye evlerinin anahtarlarını toplattığını duyurmuştu. Bozan, uygulamanın aileler arası husumetleri sonlandırmaya dönük barış etkinliklerine karşı yapıldığını söyledi.

11 Ağustos 2025

Ali Bozan, Meclis'te yaptığı konuşmada konuyu gündeme getirdi. Bozan, uygulamanın ilçede aileler arasındaki husumetlerin sonlandırılması amacıyla düzenlenen barış etkinliklerinin ardından gerçekleştiğini belirtti.

"Barış mı korkuttu sizi?"

Kayyıma sorular yönelten Bozan, taziye evlerinin kamusal alanlar olduğuna dikkat çekerek, "O taziye evleri sizin tapulu malınız mı? Ailelerimizin barışı mı korkuttu sizi? İnsanlarımızın birbirleriyle barışmasını bu kadar mı hazmedemediniz?" diye konuştu.

"Tüm anahtarları cebine saklasın"

Bozan, söz konusu uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İnsanlar husumete, birbirlerini öldürmeye devam etsin mi istiyorsunuz? Barış etkinliği düzenlediğimiz için Akdeniz’deki taziye evlerinin anahtarlarını toplatmak alenen barışa duyulan nefrettir. Varsın kayyım barış için kapıları kapatsın. Tüm anahtarları da cebine saklasın. Biz halkımızın huzuru ve barışı için barışın kapılarını her yerde açarız. Bu da Akdeniz kayyımının içine dert olsun."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ali bozan dem parti akdeniz belediyesi
