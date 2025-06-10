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KADIN
Yayın Tarihi: 10 Haziran 2025 14:05
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2025 15:36
1 dk Okuma

"Kayyım siyasetine karşı feminist politika” paneli İstanbul’da

Panelin amacı, kayyım müdahalesinin kadınların yaşamlarına etkisini anlatmak ve yeni söz üretmek .

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
"Kayyım siyasetine karşı feminist politika” paneli İstanbul’da

İstanbul'da "Kayyım siyasetine karşı feminist politika” panli düzenleniyor. Feminist Buluşma 14 Haziran Cumartesi olacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine gönül veren kadınları bir araya getirecek bu önemli etkinlikte, “Kayyım Siyasetine Karşı Feminist Politika” başlığı altında önemli bir panel düzenlenecek.

Panelde konuşmacı olarak Seçilmiş Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan Rojda Kızgın ve feminist yerel yönetim uzmanı Zelal Yalçın yer alacak.

Etkinlikte, yıllar içinde yerel yönetimlerde feminist politikalar doğrultusunda inşa edilen yapılar ve elde edilen kazanımların kayyım siyasetiyle nasıl hedef alındığı tartışmaya açılacak. Panelin amacı, kayyım müdahalesinin kadınların yaşamlarına etkisini anlatmak ve yeni söz üretmek .

Tarih: 14 Haziran Cumartesi
Saat: 14.30 – 16.30
Yer: Depo / Tütün Deposu – Lüleci Hendek Caddesi No:12, Tophane / İstanbul

Kadın dayanışmasını büyütmek ve feminist politikaları güçlendirmek isteyen herkes bu buluşmaya davetli.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
feminist buluşmalar Zelal Yalçın Neslihan Şedal
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