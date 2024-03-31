Kayyım seçmene tepkiler: AKP'nin alacağı hiçbir belediye başkanlığı meşru değil

Saat 16.00 itibariyle Türkiye’nin doğusundaki 32 ilde oy verme işlemi bitti. Ancak 31 Mart yerel seçimlerine ‘hayali/taşımalı seçmen’ gölgesinde giden Kürt illerinden çok sayıda usulsüzlük haberi geldi.

Kentlere seçmen olarak taşınan asker ve polislerin toplu olarak oy kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Partiler, siyasiler ve hukukçular duruma tepki gösterdi:

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Halkımızın iradesini engelleyenleri, halkın iradesini sandığa yansımasını engelleyenlere DEM Parti olarak buradan çağrı yapıyoruz. Batıda oy kullanma süreci birkaç ihlal dışında olağan akışında ilerlerken, Kürt illerinde her zamanki gibi insanlar oylarını olağanüstü koşullarda kullanmaya gidiyor.

Devletin imkanlarıyla sandıkların kuşatıldığı böylelikle de halkın iradesinin sandığa yansımasını engelleyenler ve adeta barikat koyanlar, insanlar pek çok yerde neredeyse bu barikatları aşmak için olağanüstü bir çaba ve gayret göstererek sandıklara ulaşmaya ve oylarını kullanmaya çalışıyorlar.

Sandık çevrelerimizden komisyonumuza bu saate kadar ulaşan çok sayıda ihlal bildirimi var. Gerçekleşen ihlaller kullanılan pek çok oyu şaibeli hale getiriyor. İnsanların iradesini gölgelemeye çalışıyorlar, yok sayıyorlar. Bu duruma ilişkin bugüne kadar sayısız açıklama yaptık. Tekrar ediyoruz; suç işliyorsunuz.

DEM Parti Mardin Adayı Ahmet Türk: Bu ülkede daha önce halkın iradesi ipotek altına alındı. Askeri, polisi buralara taşıyarak, Savur’a, Dargeçit’e taşıyarak halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar. O kadar enteresan bir şey ki; 125’inci sokak, burada 250 seçmen yazılmış. Hiçbiri Savurlu değil. Yozgat’tan Çorum’dan farklı yerlerden hatta Rusya’dan insanlar buraya taşındı.

Bugün polis ve asker, iktidarın polis ve askeri durumuna gelmiş. Oysaki devletin asker ve polisinin bu şekilde kullanılması, aslında Türkiye’nin demokrasi açısından Türkiye’nin geleceği açısından çok büyük bir tehlike oluşturuyor.

Buradan çağrı yapıyoruz; birilerinin iktidarı için birilerinin seçilmesi için gerçekten tavır koyarsanız, kendi mesleğinize kendi durumunuza ihanet etmiş olursunuz.

Bu antidemokratik yollara başvuranlar Türkiye’nin geleceğini karartmaktan başka hiçbir işe yaramaz.

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık: Hırsız var! Bu kentte hırsız var. Ağrı’ya binlerce insan getirildi ve bu kentin iradesini gasp etmek istiyorlar. Ben ve arkadaşlarımız günlerdir feryat ediyoruz. Bu kenti kuşatmak istiyorlar. Ne yazık ki Kürt coğrafyasının tümü bir İstanbul etmedi. Herkes oraları konuştu. İktidarı ve muhalefetiyle hepiniz Kürt düşmanısınız. Ağrı halkına çağrımdır; sandıklara sahip çıkın.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş: Kars, Ağrı, Mardin, Şırnak ve Siirt’te bir çok yerden gelen görüntüler siyasal iktidarın taşımalı seçmenle halkın iradesi gasp etmeye çalıştığını gösteriyor. Şimdi de kayyum seçmen rezaletini yaşıyoruz. Kayyumcular kaybedecek. Halk kazanacak!

Türkiye İşçi Partisi (TİP): DEM Parti’nin güçlü olduğu il ve ilçelerde şehir dışından gelen kolluk kuvvetlerine yasadışı ve organize biçimde oy kullandırıldığı görülmektedir. Kürt halkının iradesine dönük yıllardır süren bu kayyum düzeninin ve darbe girişiminin karşısındayız! Halk kazanacak, onun iradesini gasp etmeye yeltenenler kaybedecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Doğu ve Güney Doğu illerinde taşınan seçmenlerle bir yerel seçim sonucunun değiştirilmeye çalışılması daha önce o seçmenlerin seçtiği belediyelere kayyum atanması gibi kötü bir girişimdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal ve anayasal düzenlemelerle bir şehirde oy kullanmak için o şehirde yaşamak ve yaşayacak olmanın teminat altına alınmasının zorunluluğunu görüyoruz. TSK'nın personelinin bu işe alet edilmesine hangi kim emir ve talimat verdiyse bu ülkenin toplumsal barışına çok büyük bir kötülük yapmıştır affedilir yanı yoktur.

CHP Milletvekili Sezgin Tarıkulu: Ocak ayında seçmen listelerindeki usulsüzlüklere memleketim Kulp ilçesini örnek vererek dikkat çekmiştik; olmaz demiştik. Bu durum, iktidarın sahtekarlıkla, hukuka aykırı biçimde, yargının da ortaklığıyla peşinen kayyum atamasıdır. Taşıma seçmenler ile Ak Parti'nin alacağı hiçbir belediye başkanlığı hukuken ve siyaseten meşru değildir.

Antalya Barosu eski Başkanı Polat Balkan: 31 Mart 2024 Yerel Seçimleriyle ilgili adres değişiklik bildirimlerinin son günü 30 Eylül 2023'tü. Asker, polis ve korucuların kadrolu, taşıma seçmen yapıldığı o gün belliydi ama yeteri kadar anlatılamadı. Bu halk iradesine karşı yapılan bir darbedir!

KÜRT İLLERİNDE SEÇİM USULSÜZLÜKLERİ 'Taşımalı' seçmenler, mükerrer oy kullanımı, sandık başında şiddet

(HA)