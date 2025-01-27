Kayyım protestosuyla yön değiştiren sanat: "Sözlerin İzleri"

Adil Okay ve Özcan Yaman’ın hazırladığı "Sözlerin İzleri” şiir ve fotoğraf sergisi ve “Aktivizm ve Fotoğraf” başlıklı söyleşi, 25 Ocak Cumartesi günü Mersin’in dayanışma ve kültür mekânı Kültürhane’de gerçekleştirildi.

Etkinlik, başlangıçta DEM Partili Akdeniz Belediyesi Sanat Evi’nde planlanmış; ancak belediyeye kayyım atanmasına tepki olarak iptal edilerek Kültürhane’ye taşınmıştı.

2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Barış Akademisyenleri tarafından kurulan Kültürhane, halk iradesine müdahaleye karşı gösterilen bu duruşu destekleyerek etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kayyım politikalarına karşı bir protesto olarak düzenlenen sergi ve söyleşi, sanat ve toplumun dayanışma gücünü vurguladı.

“Kayyum politikalarını meşrulaştırmayı reddediyoruz”

Adil Okay ve Özcan Yaman, Akdeniz Sanat Evi’nde yapılması planlanan etkinliğin iptal edilmesinin politik bir tavır olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Kayyım politikalarını meşrulaştırmayı reddediyoruz. Etkinliğimizi bu mekânda sürdürmek, halk iradesine yapılan müdahaleyi kabullenmek olurdu. Bu nedenle tavrımızı ortaya koyarak mekân değişikliği yaptık.”

Sergi, Özcan Yaman’ın 50 fotoğrafı ve Adil Okay’ın 50 metin ve şiirinden oluşuyor. Eserler, kapitalizmin doğa ve insan üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerken, başka bir dünyanın mümkün olduğunu da hatırlatıyor. Sergi hem doğanın hem de insanların çığlığını estetik bir dille izleyiciye aktarıyor.

Adil Okay, serginin amacını “Sanat tarafsız olamaz. Fotoğraf çekerken veya şiir yazarken vicdanımız ve dünya görüşümüz devreye girer. ‘Sözlerin İzleri’, hem yıkımı göstermek hem de umutla başka bir dünyanın hayalini kurmak için yapıldı,” sözleriyle ifade etti.

Söyleşi: Aktivizm ve Fotoğraf Üzerine

Sergi sonrası düzenlenen söyleşide, Özcan Yaman’ın sunumu ve Adil Okay’ın moderatörlüğünde fotoğrafın aktivizmle buluşması ele alındı.

Söyleşi, fotoğrafın bir belgeleme aracı olarak toplumsal mücadelelerdeki rolüne odaklanırken, aynı zamanda sanat ve direniş arasındaki ilişkiyi sorguladı. Etkinlik, geniş bir katılımla gerçekleşti ve izleyicilerden büyük ilgi gördü.

"Sözlerin İzleri" sergisi, etkinlik sonrasında da bir hafta boyunca Kültürhane’de ziyarete açık olacak.

Etkinlik kaydını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. (BG/TY)