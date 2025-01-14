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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2025 10:40
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2025 10:46
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Kayyım protestolarını takip eden gazeteciye polis şiddeti

PİRHA muhabiri Fatoş Sarıkaya, Akdeniz Belediyesine kayyım atanması sonrası protestoları takip ederken polis tarafından engellendi. Polis görüntü almasına izin vermedi, basın kartını yere attı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kayyım protestolarını takip eden gazeteciye polis şiddeti

Mersin’in Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan’ın tutuklanıp yerlerine kayyım atanması sonrasında şehirdeki protestoları takip eden PİRHA muhabiri Fatoş Sarıkaya’ya polisten şiddet gördü.

Polis müdahalesinde gözaltına alınan çocukların görüntüsünü çektiği sırada Sarıkaya, kendisine yönelen polislerce darp edilerek görüntüsü alması engellendi. Polis ayrıca, gazeteci olduğunu belirten Sarıkaya’nın basın kartını alarak yere fırlattı.

Sarıkaya’ya yönelik müdahale görüntülere yansıdı.

DİSK Basın İş, polisler hakkında işlem başlatılmasını istedi

Gazetecilik meslek örgütleri tepki polisin Sarıkaya’ya müdahale şekline tepki gösterdi:

DİSK Basın İş: Haber takibi sırasında gazetecilerin darbedilmemesi için tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşları bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz. Mersin Valiliğini konu hakkında adım atmaya çağırıyor ve gazeteciliğin önünde engel oluşturan kolluk kuvvetleri hakkında işlem başlatılmasını talep ediyoruz. Halkın haber alma hakkı için verdiğimiz mücadele devam edecek ve sonunda kazanan gazetecilik olacak!

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği: Sahada haber takibi yapan gazetecilere yönelik baskı ve saldırıları kabul etmiyoruz. Fatoş Sarıkaya'ya yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Gazetecilerin haber yapma hakkı engellenemez. Gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha yineliyoruz.

Kadın Gazeteciler Derneği (Mersin): Halkın iradesini gasp edenler meslektaşımıza saldırarak hukuksuzluklarını bir kez daha kanıtladı. Baskılarınıza da faşizminize de geçit vermeyeceğiz!

DEM Parti'nin Akdeniz Belediyesi'ne de kayyım atandı
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(HA)

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İstanbul
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