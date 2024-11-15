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Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 11:43
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2024 12:06
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Kayyım kapıları kapatmıştı: CHP'li Meclis üyeleri Esenyurt Belediyesi'ne girdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Seçilmiş Esenyurt Belediye Meclis Üyelerimiz belediye binasındaki meclis odalarına girdiler. Esenyurt'ta hukuki ve siyasi mücadelemiz sürerken, meclis üyelerimiz de seçmenlerimize karşı sorumluluklarını yerine getirecekler" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kayyım kapıları kapatmıştı: CHP'li Meclis üyeleri Esenyurt Belediyesi'ne girdi
*Fotoğraf: Özgür Çelik'in sosyal medya hesabı

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınarak tutuklanması ve yerine kayyım atanmasının ardından başlayan direniş sürüyor.

CHP'nin başlattığı 'Demokrasi Nöbeti'nin 16. gününde CHP'li belediye meclis üyeleri ve milletvekilleri belediye binasına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik  X hesabından yaptığı paylaşımda "Zafer direnenlerindir! Seçilmiş Esenyurt Belediye Meclis Üyelerimiz belediye binasındaki meclis odalarına girdiler. Esenyurt'ta hukuki ve siyasi mücadelemiz sürerken, meclis üyelerimiz de seçmenlerimize karşı sorumluluklarını yerine getirecek ve denetleme faaliyetlerini etkin biçimde sürdürecekler. Esenyurt halkını yalnız bırakmayacağız. Seçilmiş belediye başkanımız Ahmet Özer görevi başına dönene kadar hak gaspına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Esenyurt’ta adalet kazanacak" dedi.

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(RT)

Haber Yeri
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