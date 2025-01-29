Kayyım ilk icraat Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak getirdi

Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'ın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’yı belediyeye kayyım atadı. Kızılkaya ilk iş olarak şehirde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak getirdi.

Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükler ile genel sağlığın korunması ve meydana gelebilecek muhtemel toplumsal hareketliliğin önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığını” kaydetti.

Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç tüm faaliyetler yasaklandı. Yasak listesi de şöyle:

Her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri,

Toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri,

Kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması,

Oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma,

Kitlesel cenaze merasimi, anma töreni,

Şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler,

Ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler,

Dilek feneri - balon uçurtmak, drone, paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri,

El ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması,

Afiş ve pankart asılması…

(HA)