Kayyım eylemlerinde 253 gözaltı, 33 tutuklama

İçişleri Bakanlığı; 4 Kasım Pazartesi günü Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandıktan sonra başlayan protesto gösterileri ve gözaltına alınanlarla ilgili bilgi verdi.

Bakanlığa göre protestolar 47 ile yayıldı. Eylemlerde 253 kişi gözaltına alındı. Ayrıca sosyal medya paylaşımları nedeniyle de 217 hesap hakkında işlem başlatıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı; bunlardan 226'sı terör suçlarından, 27’si ise güvenlik suçlarından aranmaktadır. İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca 'silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve görevli memura mukavemet' suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerden 33’ü tutuklanmış, 37’si hakkında adli kontrol kararı, 3’ü hakkında ise ev hapsi kararı verilmiştir. Diğerlerinin işlemleri devam etmektedir."

(HA)