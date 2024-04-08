Kayyım, Diyarbakır'da mazbata saatine toplantı koydu

Diyarbakır kayyımı Ali İhsan Su, Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi’nin (DEM Parti) seçilmiş belediye eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun'un mazbatayı alacağı saate belediye meclis toplantısı koydu.

Açıklama yapan DEM Parti, "Kayyım mazbata alınacağa saate meclis toplantısı koyarak yeni kararlar almak istiyor" dedi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Diyarbakır kayyımı, Belediye Eş Başkanlarımızın mazbata alacağı saate belediye meclisi toplantısı koyarak giderayak yeni kararlar almak istiyor. Mazbataların geciktirilerek verilmesinin nedeni böylece ortaya çıkmıştır. İktidarın kayyımı son anda bile halkımıza ve belediyeye ait olanları yandaşlarına peşkeş çekmeye çalışıyor. Sorumluları uyarıyoruz; hukuk önünde hesabını vereceğiniz adımlar atmayın, halk iradesine saygı duyun!"

Diyarbakır kayyımı, Belediye Eş Başkanlarımızın mazbata alacağı saate belediye meclisi toplantısı koyarak giderayak yeni kararlar almak istiyor.



Mazbataların geciktirilerek verilmesinin nedeni böylece ortaya çıkmıştır. İktidarın kayyımı son anda bile halkımıza ve belediyeye ait… pic.twitter.com/KjUPv17tld

— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 7, 2024

"Alacağınız hiçbir kararı tanımıyoruz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, söz konusu karara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi:

"Diyarbakır’daki Kayyımı Uyarıyoruz!

31 Mart’ta Amed halkı büyük bir oyla kayyım politikasının iflas ettiğini ilan etmiştir. Amed halkının iradesini yok sayan, kaynakları talan eden halk düşmanı kayyım, yarın 11.00’da belediye eş başkanlarımızın mazbata alacağı saate meclis toplantısı almış. Kayyımın alacağı kararlar aynen kendisinin varlığı gibi meşru değildir. Amed halkının tek bir kaynağını, mülkünü başka yere peşkeş çekemezsiniz. Kayyıma ve AKP’ye 31 Mart’ta hezimete uğradınız. Halk düşmanlığından vazgeçin. Alacağınız hiçbir kararı tanımadık, tanımıyoruz!"

Diyarbakır’daki Kayyımı Uyarıyoruz!

"Alacağın kararlar yok hükmündedir"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da kayyıma, "Meşru değilsin halkın evinden elini derhal çek" diyerek tepki gösterdi.

Bakırhan'ın paylaşımı ise şöyle:

"Gaspçı ve talancı Diyarbakır Kayyımına Sesleniyoruz: Halkın Evinden ve Kaynaklarından Elini Derhal Çek!

Yarın saat 11.00’de Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız mazbatalarını alıyor. Aynı saatlerde halkın kaynaklarını peşkeş çekmek ve talan için belediye meclisini toplama kararı alan gaspçı kayyıma sesleniyoruz: Meşru değilsin, yönetme ehliyetin yok, halkın evinden elini derhal çek.

Alacağın kararlar hukuki değil, yok hükmündedir ve gider ayak alacağın hiçbir kararı tanımıyoruz. Yapacağın her türlü hukuk dışı kararın hesabını yargı önünde soracağız.

Bütün büyükşehir belediye bürokratlarına da sesleniyoruz: Bu suça ortak olmayın, hükümsüz ve hukuksuz kararların altına imza atmayın."

(RT)