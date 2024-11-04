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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2024 09:34
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 10:14
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Kayyım, CHP grup odasını kilitledi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine atanan kayyım, CHP'li meclis üyelerinin kullandığı grup toplantı odasını kilitledi. CHP'nin tabelası indirildi. Bina çevresinde barikat kuran polis belediyeye girişleri önledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kayyım, CHP grup odasını kilitledi

İstanbul Esenyurt'ta Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine kayyım olarak atanan Can Aksoy, tadilat yapılacağı gerekçesiyle CHP'nin grup toplantı odasını kapattırdı. Karar, CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

CHP yönetiminin İstanbul'da yaptığı MYK değerlendirmesi sonrası Esenyurt Belediyesi'nde CHP Grup odasının sürekli açık tutulması ve kayyımın faaliyetlerinin izlenmesi kararı alındı. Sabah saatlerinde parti kararı doğrultusuna belediyeye giden CHP'liler grup toplantı odasının girişinde bulunan tabelanı söküldüğü gördüler.

Can Aksoy kimdir?
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Polisler eşliğinde tabelayı söken görevliler, 'tadilat yapılacağı' gereçesiyle odanın kapatıldığını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik belediyede

Kayyım Can Aksoy'un kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik belediye önüne geldi. Polisin engellemesi karşısında Çelik, "Hepiniz suç işliyorsunuz. Seçilmiş, belediyeyi denetleme yetkisi bulunan belediye meclis üyelerini içeri almıyorsunuz, size suç işlettiriliyor" dedi ve barikatın açılmasını istedi.

Çelik ve beraberindekiler barikatı aşmaya çalışırken polis, 'vatandaşları alıyoruz" dedi. Ancak vergi borcunu ödemek istediğini söyleyen bir kişi de içeri alınmadı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
esenyurt esenyurt belediyesi CHP
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