Kayyım, CHP grup odasını kilitledi

İstanbul Esenyurt'ta Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine kayyım olarak atanan Can Aksoy, tadilat yapılacağı gerekçesiyle CHP'nin grup toplantı odasını kapattırdı. Karar, CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

CHP yönetiminin İstanbul'da yaptığı MYK değerlendirmesi sonrası Esenyurt Belediyesi'nde CHP Grup odasının sürekli açık tutulması ve kayyımın faaliyetlerinin izlenmesi kararı alındı. Sabah saatlerinde parti kararı doğrultusuna belediyeye giden CHP'liler grup toplantı odasının girişinde bulunan tabelanı söküldüğü gördüler.

Can Aksoy kimdir?

Polisler eşliğinde tabelayı söken görevliler, 'tadilat yapılacağı' gereçesiyle odanın kapatıldığını söyledi.

Bu bir faşizm!



Esenyurt Belediyesi CHP Grup Odamız, Kayyum’un talimatıyla kilitleniyor.



Halkın iradesini gasp ediyorsunuz, altında kalacaksınız! pic.twitter.com/jqqAiP5LOS — Erdinç Aktaş (@Erdinccaktas) November 4, 2024

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik belediyede

Kayyım Can Aksoy'un kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik belediye önüne geldi. Polisin engellemesi karşısında Çelik, "Hepiniz suç işliyorsunuz. Seçilmiş, belediyeyi denetleme yetkisi bulunan belediye meclis üyelerini içeri almıyorsunuz, size suç işlettiriliyor" dedi ve barikatın açılmasını istedi.

Çelik ve beraberindekiler barikatı aşmaya çalışırken polis, 'vatandaşları alıyoruz" dedi. Ancak vergi borcunu ödemek istediğini söyleyen bir kişi de içeri alınmadı.

(Mİ)