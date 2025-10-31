Kayyım atanan Mersin, Akdeniz Belediyesinin tutuklu eş başkanları tahliye edildi

13 Ocak’ta kayyım atananan Mersin Akdeniz Belediyesinin görevden alınarak tutuklanan Belediye Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan cuma günü çıktıkları ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Duruşma

Eşbaşkanlar ile birlikte Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin İl Eşbaşkanı Reşat Aşan, Parti Meclisi üyesi Necmettin Başçı, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çağlar, Ferhat Alkan, Hasan Uğur Çat, Ömer Durmuş, Nesih Aktepe ve Seyithan Gönen hakkında açılan dava Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Dava, “Örgüt üyesi olmak”, “örgüte finans sağlamak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla açılmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, duruşmada suçlananların haklarındaki iddialara yanıt vermelerinin ardından avukatlar söz aldı. Gün boyu süren duruşmayı, DEM Parti yöneticileri, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri, İHD temsilcileri, CHP il yöneticileri ve Akdeniz ilçesi sakinleri takip etti.

Savunmaların ardından iddia makamı, “Örgüt üyesi olmak”, “örgüte finans sağlamak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddialarından tutuklu olan Nuriye Aslan, Hoşyar Sarıyıldız ve Özgür Çağlar’ın tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme ara kararında Sarıyıldız, Aslan ve Çağlar’ın cezaevinde geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

(AEK)