ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 22:56
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 23:28
2 dk Okuma

Kayyım atanan Mersin, Akdeniz Belediyesinin tutuklu eş başkanları tahliye edildi

DEM Partili Eş Başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan 13 Ocak'tan bu yana tutukluydular. Tutuksuz yargılanan Başkan Yardımcısı Özgür Çağlar ve diğer sanıklar da cuma günkü duruşmada suçlamaları reddetti. Mahkeme belediye eş başkanları ve başkan yardımcısının tahliyesine karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kayyım atanan Mersin, Akdeniz Belediyesinin tutuklu eş başkanları tahliye edildi
Tahliye edilen Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları, kendilerini karşılayan partililerle/Fotoğraf: MA

13 Ocak’ta kayyım atananan Mersin Akdeniz Belediyesinin görevden alınarak tutuklanan Belediye Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan cuma günü çıktıkları ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Akdeniz Belediyesi eş başkanları tutuklandı
Akdeniz Belediyesi eş başkanları tutuklandı
13 Ocak 2025
DEM Parti'nin Akdeniz Belediyesi'ne de kayyım atandı
DEM Parti'nin Akdeniz Belediyesi'ne de kayyım atandı
13 Ocak 2025

Duruşma

Eşbaşkanlar ile birlikte Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin İl Eşbaşkanı Reşat Aşan, Parti Meclisi üyesi Necmettin Başçı, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çağlar, Ferhat Alkan, Hasan Uğur Çat, Ömer Durmuş, Nesih Aktepe ve Seyithan Gönen hakkında açılan dava Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Dava, “Örgüt üyesi olmak”, “örgüte finans sağlamak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla açılmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, duruşmada suçlananların haklarındaki iddialara yanıt vermelerinin ardından avukatlar söz aldı. Gün boyu süren duruşmayı, DEM Parti yöneticileri, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri, İHD temsilcileri, CHP il yöneticileri ve Akdeniz ilçesi sakinleri takip etti.

Savunmaların ardından iddia makamı, “Örgüt üyesi olmak”, “örgüte finans sağlamak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddialarından tutuklu olan Nuriye Aslan, Hoşyar Sarıyıldız ve Özgür Çağlar’ın tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme ara kararında Sarıyıldız, Aslan ve Çağlar’ın cezaevinde geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

(AEK)

Haber Yeri
Mersin
mersin akdeniz belediyesi kayyım tutuklu eş başkanlar tahliye
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git