Halk TV'ye 14 Ekim'de kayyım atanmasının ardından kanaldan ayrılan gazeteciler, Halk Televizyonu adıyla yeni bir yayın platformu kurdu. İlk canlı yayın, gazeteci Gökhan Kayış'ın sunumuyla 23 Kasım akşamı gerçekleştirildi.

Kayış, açılışta Uğur Dündar, Serhan Asker, Dinçer Gökçe ve avukat Seraf Özer'i ağırladı. Yayına gazeteciler, siyasetçiler ve meslek örgütü temsilcileri de canlı bağlantılarla katıldı.

Kayış, yeni yayın girişiminin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

“Kayyum atandıktan sonra dedik ki kardeşim bu memleketi bırakıp gidecek halimiz yok. Umutsuzluğa kapılacak halimiz de yok.”

Gazeteciliği sürdürebilecekleri yeni bir alan oluşturduklarını belirten Kayış, “Biz de bütün her şeye inat, bütün kayyum uygulamalarına inat Halk Televizyonunun macerasını başlattık” dedi.

Uğur Dündar: “Halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet"

Açılış yayınına katılan Uğur Dündar, gazeteciliğin temel işlevinin kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu vurguladı:

“Gazeteciliği kaba anlamıyla tanımlarsak halkın gerçekleri öğrenme hakkına yapılan bir hizmettir gazetecilik mesleği.”

Dündar, iktidarların kamuoyunun gerçeklere ulaşmasını engellemeye çalışabildiğini belirterek araştırmacı gazeteciliğin karşılaştığı baskılara dikkat çekti.

“Görevimiz bu işi yaptığımız sürece doğruları, sadece doğruları, sonuna kadar doğruları söylemektir. Ve bunu yaparken de evrensel meslek ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı kalmaktır.”

Dündar, yeni girişimin ekonomik dayanışma boyutuna da değindi. Halk TV'den ayrılan çalışanlar arasında ciddi geçim sıkıntısı yaşayanlar olduğunu belirterek YouTube gelirlerinin bu kişilere destek amacıyla kullanılabileceğini söyledi.

“Eğer bu kanal YouTube'dan para kazanırsa, ne kadar çok kazanırsa kazansın lütfen bana tek kuruş vermeyin. İhtiyacı olan arkadaşlarımıza dağıtın.”

TGC: “Basın hürdür, sansür edilemez”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti temsilcisi Sibel Güneş, canlı bağlantıyla katıldığı yayında medya kuruluşlarına yönelik kayyım uygulamalarını eleştirdi.

Güneş, son iki yılda çok sayıda televizyon kanalının yayınlarının sona erdiğini belirterek Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV çalışanlarının karşılaştığı sorunlara dikkat çekti.

Anayasa'nın 28. ve 30. Maddelerini hatırlatan Güneş, şöyle konuştu:

“Anayasa 28. maddesi basın hürdür, sansür edilemez diyor. 30. madde de çok net basın araçlarının işletilmekten alıkonulamayacağını ifade ediyor.”

Güneş, Halk TV'ye yönelik soruşturmanın doğrudan yayın içerikleriyle ilgili olmadığını, buna rağmen yayınların durdurulduğunu söyledi.

“Biz haberin serbest dolaşımını istiyoruz ve sizler gibi değerli meslektaşlarımızın, üyelerimizin görevlerini yapabilir olmasını istiyoruz.”

“Bu yaptığınız şey bir yumruk sıkmaktır”

Yayına katılan gazeteci Zafer Arapkirli de yeni girişimi basın üzerindeki baskılara karşı bir dayanışma örneği olarak değerlendirdi.

“Bu yaptığınız şey bir yumruk sıkmaktır Gökhan. Yani baskıya karşı, istibdata karşı, faşizme karşı, bağımsız medyanın gırtlağını sıkmaya çalışan o kötü güçlere karşı bir yumruk sıkmaktır.”

Arapkirli, bağımsız haberciliğin farklı mecralarda sürdürülmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Bugün Halk Televizyonu, öbür gün başka bir kanal, başka bir gün başka bir kanal.”

Serhan Asker ise Halk TV'de yaptığı programların izleyicilerle kurduğu ilişkiye dikkat çekti. Kayyım sonrasında eski programlarının yayımlanmaya devam ettiğini, buna karşılık çalışanların iş ve sosyal haklarına ilişkin sorunların çözülemediğini söyledi.

“Yani işten çıktık, haklı fesihle ihtar gönderdik. Görüşelim, konuşalım diyoruz. Bir görüşme iklimi de bulamadık ne yazık ki.”

İlk yayında 100 bin abone

Açılış yayını sırasında kanalın YouTube abone sayısı hızla yükseldi. Yayının başlangıcında yaklaşık 39 bin olarak açıklanan sayı, programın üçüncü saatini geçmesinin ardından 100 bine ulaştı.

Kayış, yayın sırasında izleyicilere teşekkür ederken yeni platformun yalnızca bir gelir kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi:

“Gerçekten vazgeçmememizin sebebi memleket meselesi. Sadece gelir kapısı olarak bakmıyoruz.”

Halk Televizyonu ekibi, haber ve programlarını YouTube ile sosyal medya hesapları üzerinden sürdürmeyi hedefliyor.

(AEK)