Kayyım atanan Batman Belediyesi, ağaçları kesti

Kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi, kentin en işlek caddelerinden biri olan Diyarbakır Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları gerekçesiyle dün akşam (2 Eylül) yoldaki ağaçları kesmeye başladı.
Görevden alınarak yerine kayyım atanan Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra yurttaşların tepkisiyle duran ağaç kesimleri, bu sabah saatlerinde yeniden başladı.
Saat gecenin 03:00’ü !— Gülistan Sönük (@gulistan_sonuk) September 3, 2025
Batman’ın madde bağımlılığı , kadın özgürlük sorununu, işsizlik ve daha bir çok sorunu çözmesi gereken belediye gece karanlığında ağaç kıyımı yapıyor!
İnsanlar gece yarısı sel felaketlerinde hayatını kaybederken yatağından uyanmayan kayyım, gece… pic.twitter.com/R5cMhYoG6y
“Hiçbir karanlık suçlarınızı örtemeyecek”
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, belediye ekipleri, gece tepkiler üzerine durdurdukları çalışmalara bu kez polis koruması eşliğinde devam ederek ağaçları kesti.
Gülistan Sönük, ağaç kesimlerine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Saat gecenin 03:00’ü! Batman’ın madde bağımlılığı, kadın özgürlüğü, işsizlik ve daha birçok sorununu çözmesi gereken belediye, gece karanlığında ağaç kıyımı yapıyor. İnsanlar gece yarısı sel felaketlerinde hayatını kaybederken yatağından uyanmayan kayyım, gece karanlığında kıyım yapıyor. Hiçbir karanlık sizin suçlarınızı örtemeyecek.” (TY)