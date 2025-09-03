ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2025 09:55
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2025 11:19
2 dk Okuma

Kayyım atanan Batman Belediyesi ağaçları kesiyor

Batman Belediyesi’nin seçilmiş eş başkanı Gülistan Sönük: “Batman’ın madde bağımlılığı, kadın özgürlüğü, işsizlik ve daha birçok sorununu çözmesi gereken belediye, gece karanlığında ağaç kıyımı yapıyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kayyım atanan Batman Belediyesi ağaçları kesiyor
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi, kentin en işlek caddelerinden biri olan Diyarbakır Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları gerekçesiyle dün akşam (2 Eylül) yoldaki ağaçları kesmeye başladı.

Görevden alınarak yerine kayyım atanan Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra yurttaşların tepkisiyle duran ağaç kesimleri, bu sabah saatlerinde yeniden başladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Batman Belediye Başkanlığı’nı DEM Parti adayı Gülistan Sönük yüzde 64,52 oy oranıyla kazandı. İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım Pazartesi sabahı belediyeye kayyım atadı. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan ve aynı suçtan sürdürülen soruşturmalar nedeniyle görevden alındı. Yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, görevlendirildi.

“Hiçbir karanlık suçlarınızı örtemeyecek”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, belediye ekipleri, gece tepkiler üzerine durdurdukları çalışmalara bu kez polis koruması eşliğinde devam ederek ağaçları kesti.

Gülistan Sönük, ağaç kesimlerine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Saat gecenin 03:00’ü! Batman’ın madde bağımlılığı, kadın özgürlüğü, işsizlik ve daha birçok sorununu çözmesi gereken belediye, gece karanlığında ağaç kıyımı yapıyor. İnsanlar gece yarısı sel felaketlerinde hayatını kaybederken yatağından uyanmayan kayyım, gece karanlığında kıyım yapıyor. Hiçbir karanlık sizin suçlarınızı örtemeyecek.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
batman belediyesi gülistan sönük ağaç kesimleri Ekrem Canalp
