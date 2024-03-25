Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, dün (24 Mart) akşamüstü Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda elektrikli bisiklet kullanan bir kişiye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çamlı'nın çarptığı 60 yaşındaki Suriyeli İbrahim M. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çamlı, kazanın ardından ifadesi alınmak için emniyete götürüldü. İbrahim M.'nin cenazesi de otopsi işleminin ardından Suriye'nin El-Bab kentine götürülecek.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre İbrahim M. ışık ihlali yaparak bisikletiyle yolun karşısına geçiyor.

Bu sırada havalimanı istikametinden Argıncık yönüne doğru seyir halinde olan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kendisine yeşil ışık yanması üzerine yolu geçmek istiyor ve İbrahim M.’ye çarpıyor.

(HA)