Kayseri’de televizyon basan Ülkücülere 11'er yıl hapis cezası

Kayseri Kocasinan’da MHP Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden Sedat Kılınç’ın, Deniz Postası TV yayını öncesi stüdyonun basılıp gazeteci Azim Deniz ile birlikte darp edilmesiyle ilgili yargılanan yedi sanık toplamda 79 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

8 Nisan 2022’de yaşanan olayla ilgili Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz günlerde Ozan Kardemir, Onur Akça, Oğuzhan Karaerik, Mustafa Önal, Furkan Yavuz., Alparslan Türkeş İnce ve Abdulkadir Ekici’yi 11 yıl 4 er ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme cezaları Azim Deniz'e yönelik ‘basit yaralama’, 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve ‘mala zarar verme’, Sedat Kılınç’a yönelik ‘cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ayrıca iki isme yönelik olarak da 'zincirleme şekilde inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’den verdi.

Mahkeme sanıklara hüküm kesinleşip infazları başlanıncaya kadar yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Ancak baskını organize ettiği iddia edilen ve saldırı anında aracı olay yerinde olan Ülkü Ocakları’nın eski Kayseri İl Başkanı Ali Çelik yeterli delil bulunamadığı gerekçesi ile hiç yargılanmadı. Ali Çelik şu an Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı.

Ceza alan sanıklar ise Kayseri ve ilçelerinin Ülkü Ocakları’nda çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yapıyorlar ya da üyeler.

Sedat Kılınç'ın stüdyodan çıkarılma anı

Deniz: Saldıran 50, yargılanan 7 kişi

bianet'in telefonla ulaştığı Azim Deniz'e göre cezalar daha yüksek olmalıydı. Deniz, saldırı canlı yayın sırasında değil de başlamadan gerçekleştiği için mahkemenin sanıkları 'haberleşme özgürlüğünü ihlal' suçundan beraat ettirdiğini söyledi.

"Halbuki önceden duyurusu yapılmış, planlanmış bir yayındı. Yayını yapamadık. 'Haberleşme özgürlüğünü ihlal'in üç yıla kadar hapis cezası var. Mahkeme bu suçtan da ceza vermeliydi " diye konuştu. Deniz yine de cezalar için geçmişteki gazetecilere yönelik saldırıları hatırlatarak “En azından cezasızlık algısı kırılmış oldu" dedi.

Diğer yandan Deniz hem tüm saldırganların hem de saldırının azmettiricisinin yargılanmadığı görüşünde:

Tam 50 kişi vardı. Güvenlik kamerası kaydı sabit. Polis hiçbirini tespit etmedi. Özellikle üzerinde durduk. 'Tespit edilemiyor, bilinmiyor, yapılmıyor, edilmiyor, güvenlik kamerasında tam belli olmuyor' diyerek geçiştirdiler. Sadece yedi kişiyi buldurlar. Kaldı ki saldırıyı organize eden Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik. Bunu da şahsi çıkarı için yapıyor. Ama davaya dahil bile edilmedi. İfadesi alınmaktan başka bir şey yapılmadı. Kendisi orada, arabası orada, HTS kaydı dahi var. Bizzat operasyonu yönetiyor. Ama ‘Ben oradan benzin aldım, geçiyordum. Olayla alakam yoktur’ dedi ve serbest kaldı. Sadece yedi çocuğun hayatını kararttılar diye üzülüyorum. Bunlar bir gelenekten gelen çocuklar. Ne derlerse onu yaptılar. Talimata uyup birilerinin peşinden gittiler. Onları yanlış yönlendirenler utansın.

bianet'in ulaştığı sanık avukatları ise konuşmama kararı aldıklarını belirterek konuya ilişkin yorum yapmadı.

Ali Çelik, saldırıdan bir yıl sonra Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile. Karabörk şu an Mersin İl Emniyet Müdürü.

"Bu vaka medyaya karşı saldırıların pek çoğundan ayrılıyor"

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret ise mahkemenin saldırganlara verdiği cezaları memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Öğret “Karar, Türkiye’de medyaya yönelik şiddete dair cezasızlıkla savaşmak adına doğru yönde atılmış bir adımdır” dedi. Ancak, yargılanmayan diğer saldırganların eksikliğine dikkat çekti:

Türkiye'de medyaya yapılan saldırılar neticesinde cezasızlıkla ne yazık ki sık karşılaşıyoruz. O nedenle sanıkların korunup kollanacakları algısını kıran her mahkeme kararını doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyorum. Kayseri merkezli yerel televizyon ve haber sitesi Deniz Postası stüdyolarına 2022'de yapılan baskın düzinelerce kişinin katıldığı organize ve aleni bir saldırı olma özellikleriyle genelde gözlemlenen medyaya karşı saldırıların pek çoğundan ayrılıyor. Gazetecilerin bir ya da birkaç kişi tarafından pusuya düşürüldüğü vakaların aksine burada kabul edilemez bir rahatlıkla girişilmiş bir linç eylemi söz konusu. Böyle bir cüretin cezasız kalmaması özellikle önemli. Bu aşamada temyiz sürecinin nasıl işleyeceğini ve saldırıyla alakalı başka sorumlular varsa onların dosyaya dahil edilip edilemeyeceğini basın özgürlüğü savunucuları olarak takip edeceğiz.

Ne olmuştu? MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2022’de yerel bir televizyon programında zamları ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini eleştirdi. “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz, yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” deyince MHP, Ersoy’u Disiplin Kurulu’na sevk etti. Bunun üzerine Ersoy 16 Nisan 2022’de MHP'den istifa etti. Fakat aynı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine yeniden MHP'ye üye oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Meclis üyeliği Sedat Kılınç ise yaşanan gelişme üzerine istifa ettiğini duyurdu. Azim Deniz Sedat Kılınç’ı yaptığı programa konuk olarak aldı. Ancak daha program başlamadan stüdyoya gelen 50 kişilik bir grup hem Kılınç’a hem de Deniz’e saldırdı. Öte yandan Azim Deniz 5 Şubat 2024’te Kayseri’deki evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan saldırgan kendi iradesiyle hareket ettiğini söylese de Deniz saldırının ardında bir azmettiricinin olduğunu düşünüyor.

Kayseri’de gazeteciye silahlı saldırı

(HA)