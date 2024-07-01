Kayseri’de Suriyelilere saldırı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesinde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismara maruz bıraktığı iddiası üzerine toplanan kalabalık grup, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırdı. Bazı işyerleri yakıldı.

Kayseri Valiliği, istismar şüphelisi kişinin gözaltında olduğunu, çocuğun da koruma altına alındığını açıkladı.

Olaylarda yaralanan 10 polis hastanede tedavi altına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çocuk ve ailesinin korumaya alındığını, psikososyal destek sağlandığını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye gelerek yaptığı açıklamada, şüpheli ile ailesinin sınırdışı edileceğini söyledi.

(AS)