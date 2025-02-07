Kayseri’de sokak köpeğine işkence: Soruşturma sürüyor

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Eskişehir Bağları yakınlarında bir köpeğin yakılarak öldürülmesi, bölgede yaşayan hayvanseverleri derinden sarstı. Olay, bölgede gönüllü olarak hayvanlara bakan kişiler tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

Olay, 15 Ocak'ta Altınoluk Mahallesi ile Eskişehir Bağları arasında, insanların sıkça kullandığı bir yol üzerinde meydana geldi. Sokakta yaşayan hayvanları düzenli olarak besleyen bir gönüllü, diğer hayvansever bir arkadaşından gelen haberle olaydan haberdar oldu. Hızla olay yerine giden gönüllü, köpeğin vahşice öldürüldüğünü ve hayatını kaybettiğini gördü.

Gece saatlerinde gerçekleşen olayın yaşandığı bölgeye yakın bir hafriyat nakliyat firması ve Bestepeler Piknik Alanı bulunuyor. Alanda güvenlik kameralarının olduğu bilinse de, MOBESE kayıtlarına ulaşılamadığı iddia ediliyor.

Yetkililerin müdahalesi ve soruşturma süreci

Olay sonrası Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu yöneticisi Nihal Kasa devreye girdi. Tarım Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlar bilgilendirildi. Sabah saatlerinde polis ekipleri bölgede incelemelere başladı ancak olayın faili henüz tespit edilemedi. Hayvanseverler, köpeğin ayaklarının bağlı olduğunu ve işkenceye maruz kaldığını belirterek kamera kayıtlarının incelenmesi için başvuru yaptı. Ancak kayıtların yalnızca emniyet yetkilileriyle paylaşılacağı ifade edildi.

Bölgedeki hayvanların durumu

Olayın yaşandığı bölge, çok sayıda sokakta yaşayan hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanseverlere göre bölgede yaklaşık 25 köpek ve 50’ye yakın kedi bulunuyor. Ancak bazı yerel halk, bu hayvanlara karşı olumsuz bir tutum sergiliyor. Buna rağmen gönüllüler, hayvanların beslenmesi ve bakımı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor.

Hayvanseverler, öldürülen köpeğin daha önce şiddete maruz kalmış olabileceğini ve kulaklarının kesik olduğunu dile getirdi. Olayın sorumlularının bulunup adalete teslim edilmesi için savcılığın soruşturması sürüyor.

Hayvan hakları savunucuları, Kayseri’de gönüllü bilincinin ve kısırlaştırma çalışmalarının diğer şehirlere kıyasla daha iyi durumda olduğunu, ancak yasanın yanlış uygulanmasının şehirdeki genel durumu kötüleştirdiğini dile getirdi. Özellikle kırsal bölgelerde sokakta yaşayan hayvanların sayısının hızla arttığı ve bunun temel sebebinin kısırlaştırma, bakım ve denetim eksikliği olduğu vurgulandı.

Barınak eksikliği krizi

Yasaya göre nüfusu 25.000’in üzerinde olan belediyelere barınak yapma zorunluluğu getirilmesine rağmen, birçok belediyenin bu sorumluluğu yerine getirmediği belirtildi. Melikgazi ve Kocasinan gibi büyük ilçelerde dahi barınak bulunmuyor. Bu durum, tüm yükün Büyükşehir Belediyesi’ne kalmasına neden oluyor. Mevcut barınakların kapasite yetersizliği nedeniyle hayvanların ihtiyaçları karşılanmakta zorlanıyor. Bazı belediyelerin ise topladıkları hayvanları dağlık alanlara bırakması, yasanın ruhuna tamamen aykırı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Gönüllülerin karşılaştığı zorluklar

Gönüllüler, artan sokakta yaşayan hayvan popülasyonu ve şiddet olayları karşısında hem maddi hem de psikolojik olarak zorlanıyor. Belediye desteğinin yetersizliği nedeniyle kendi imkanlarıyla hayvanlara bakan gönüllüler, aynı zamanda halk arasında artan korku ve önyargılarla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Halkın sokakta yaşayan hayvanlara bakışı değişiyor

Eskiden hayvanlara yiyecek veren komşuların bile artık korkuya kapıldığını belirten hayvan hakları savunucuları sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin halkın hayvanlara karşı daha olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimlerin sorumlulukları

Hayvan hakları savunucuları, yerel yönetimlerin yasayı tam olarak uygulamadığını ve barınak yapma zorunluluğuna rağmen bu görevlerini yerine getirmediklerini söyledi. Özellikle hayvanların dağlık alanlara bırakılmasının mevcut sorunları daha da büyüttüğünü vurguladı. Ayrıca, geçmişteki hatalı uygulamaların bugünkü sorunlara zemin hazırladığını belirtti. Barınaklara götürülen uyumlu ve kısır hayvanların yerine, sokaklara daha agresif ve üreyebilen hayvanların bırakılmasının sorunları artırdığını ifade etti.

Çözüm önerileri

Hayvan hakları savunucuları sorunların çözülmesi için yasaların doğru uygulanması gerektiğini belirtti. Hayvanlara yönelik şiddet olaylarında etkili yaptırımlar uygulanması, refah seviyesi yüksek barınakların inşa edilmesi ve halkın bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Hayvan hakları savunucuları, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(RY/EMK)