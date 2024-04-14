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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2024 12:29
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2024 12:30
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Kayseri’de sobadaki gazdan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti

Fevzioğlu Mahallesindeki müstakil evde yaşayan 17 yaşındaki Ahmet Can ve 19 yaşındaki kardeşi Samet Karaaslan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kayseri’de sobadaki gazdan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak'taki müstakil evde yaşayan 17 yaşındaki Ahmet Can ve kardeşi 19 yaşındaki Samet Karaaslan'ı yataklarında hareketsiz bulan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Eve gelen sağlık ekibi, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Kardeşlerin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AS)

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