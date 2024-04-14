Kayseri’de sobadaki gazdan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti
Fevzioğlu Mahallesindeki müstakil evde yaşayan 17 yaşındaki Ahmet Can ve 19 yaşındaki kardeşi Samet Karaaslan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş yaşamını yitirdi.
Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak'taki müstakil evde yaşayan 17 yaşındaki Ahmet Can ve kardeşi 19 yaşındaki Samet Karaaslan'ı yataklarında hareketsiz bulan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Eve gelen sağlık ekibi, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Kardeşlerin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
(AS)