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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2024 12:26
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2024 12:29
1 dk Okuma

İŞ CİNAYETİ

Kayseri’de inşaattan düşen “çocuk işçi” hayatını kaybetti

Çalıştığı 15 katlı bina inşaatının 2. katından düşerek yaralanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kayseri’de inşaattan düşen “çocuk işçi” hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA arşiv

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta dün, çalıştığı 15 katlı bina inşaatının 2. katından düşerek yaralanan S.C. (17), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

S.C.’nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) Haziran 2024 tarihli raporuna göre son 11 yılda en az 695 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. Her yıl ortalama 61 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Rapora göre, son 11 yılda ölen çocuk işçilerin 240’ı 5-14 yaş aralığında, 455’i de 15-17 yaş aralığında.

(AS)

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/haber/turkiyede-her-yil-60in-uzerinde-cocuk-isci-calisirken-oluyor-296409
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