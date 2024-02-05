Kayseri’de gazeteciye silahlı saldırı

Kayseri'de gazeteci Azim Deniz, evinin otoparkında kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Deniz Postası gazetesinin ve Anadolu TV’nin sahibi olan Deniz, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a yönelik eleştirileri nedeniyle partiden istifa eden Kocasinan İlçe Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ı canlı yayına konuk etmek için evinden çıktığı sırada saldırıya uğradı.

Bacağından ve karnından yaralanan Deniz, ailesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen gazeteci gazetecinin hayati tehlikesi yok.

Hastanede bir açıklama yapan Deniz, saldırıyı gerçekleştiren şahsın olayı önceden planlamış olabileceğini söyledi. Deniz, saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini ve daha önceden binanın önünde beklemiş olabileceğini aktardı. Gazeteci, olay sonrasında komşularından yardım istediğini ve oğlu tarafından hastaneye götürüldüğünü dile getirdi.

Öte yandan polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Daha önce de MHP’li grubun saldırısına uğramıştı

Enflasyon konusunda eleştirilerde bulunan ve MHP'den istifa eden Kayseri'nin Kocasinan İlçe Belediye Meclis üyesi Sedat Kılınç’a saldıran ülkücü bir grup, canlı yayını basarak gazeteci Azim Deniz’i de darp etmişti.

Yaşananları anlatan gazeteci, "Şu anda Deniz Postası TV’de canlı yayında olacaktık. Burada iş insanı ve Kocasinan Belediyesi bağımsız meclis üyesi Sedat Kılınç misafir edecektik. Ülkü Ocakları’na üye yaklaşık 50 kişilik bir grup, stüdyoyu bastı. Stüdyonun içerisinde beni darp ettiler, Sedat Kılınç’ı çok şiddetli bir şekilde darp ettiler ve Sedat Kılınç’ı kaçırdılar. Stüdyodan adam kaçırdılar" demişti.

BİA MANİFEST 3 / ARALIK 2019 Gazetecilere Yönelik Saldırılar Etkin Soruşturulsun

(HA)