Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracına silahlı saldırı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) seçim çalışmalarını sürdüren aracına Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dün (13 Mart) öğle saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda yaralanan olmazken, saldırgan gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Partinin Kayseri İl Örgütü, sosyal medya hesabından saldırının kamera görüntüsünü paylaştı.
13 mart öğlen saat 13:35 sularında Kayseri kocasinan ilçesi— Dem Parti Kayseri (@dempartikayseri) March 13, 2024
Sivas Caddesi üzerinde seçim aracımıza silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Olayın en net görüntüsünü bir dükkanın güvenlik kamerasından alabildik. Saldırgan silahını belinden çıkarıp yakın mesafeden ateş etmiştir. pic.twitter.com/oNWuypCyO6
Yakın mesafeden ateş
Paylaşımda “13 mart öğlen saat 13.35 sularında Kayseri Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi üzerinde seçim aracımıza silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Olayın en net görüntüsünü bir dükkanın güvenlik kamerasından alabildik. Saldırgan silahını belinden çıkarıp yakın mesafeden ateş etmiştir,” dendi.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, saldırıya dair il eş başkanları ve DEM Partili yetkililer emniyette ifade verdi. (TY)