ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 09:43
 ~ Son Güncelleme: 14 Mart 2024 09:44
1 dk Okuma

Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracına silahlı saldırı

Saldırıda yaralanan olmazken, saldırgan gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracına silahlı saldırı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) seçim çalışmalarını sürdüren aracına Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dün (13 Mart) öğle saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, saldırgan gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Partinin Kayseri İl Örgütü, sosyal medya hesabından saldırının kamera görüntüsünü paylaştı.

Yakın mesafeden ateş

Paylaşımda “13 mart öğlen saat 13.35 sularında Kayseri Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi üzerinde seçim aracımıza silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Olayın en net görüntüsünü bir dükkanın güvenlik kamerasından alabildik. Saldırgan silahını belinden çıkarıp yakın mesafeden ateş etmiştir,” dendi. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, saldırıya dair il eş başkanları ve DEM Partili yetkililer emniyette ifade verdi. (TY)

dem parti Seçim 2024 yerel seçim silahlı saldırı
ilgili haberler
DEM Parti seçim bürosundaki bayraklar söküldü
20 Şubat 2024
/haber/dem-parti-secim-burosundaki-bayraklar-sokuldu-292129
DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı
20 Şubat 2024
/haber/dem-parti-esenyurt-ilce-es-baskanlari-gozaltina-alindi-292092
ilgili haberler
DEM Parti seçim bürosundaki bayraklar söküldü
20 Şubat 2024
/haber/dem-parti-secim-burosundaki-bayraklar-sokuldu-292129
DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı
20 Şubat 2024
/haber/dem-parti-esenyurt-ilce-es-baskanlari-gozaltina-alindi-292092
Sayfa Başına Git