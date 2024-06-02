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Yayın Tarihi: 2 Haziran 2024 19:55
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2024 20:15
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2 HAZİRAN YENİLEME SEÇİMLERİ

Kayseri Pınarbaşı’nda bir kez daha CHP kazandı

Pınarbaşı’nda yenilenen yerel seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Deniz Yağan 289 oy farkla kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kayseri Pınarbaşı’nda bir kez daha CHP kazandı
*CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve Pınarbaşı'nı kazanan CHP'li Deniz Yağan

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yerel seçimleri yenileme kararı aldığı ilçelerden Kayseri Pınarbaşı'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir kez daha kazandı.

18 bin 960 kayıtlı seçmenin olduğu ilçede bugün 141 sandıkta oy kullanıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP’li Deniz Yağan 6 bin 783 oy alarak seçimi önde tamamlarken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) adayı Menduh Uzunoğlu 6 bin 494 oy aldı.

Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu önünde konuşan CHP Ulaştırma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Pınarbaşı halkının 2 Haziran’da da iradesine sahip çıktığını belirterek, “Deniz Yağan başkanımız 289 oy farkla kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmıştır” dedi.

"En iyi cevabı halkımız sandıkta verdi"

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

“31 Mart'ta kazandığımız Kayseri Pınarbaşı'nda, hukuksuzca verilen seçimlerin yenilenmesi kararına karşı en iyi cevabı halkımız sandıkta verdi! Adaletsizliğin karşısında büyük bir mücadeleyle, halkın iradesinin üzerinde hiçbir güç olmadığını göstererek 2'nci kez seçilen Pınarbaşı Belediye Başkanımız Deniz Yağan'ı; seçimlerin kazanılmasında büyük emeği olan Kayseri İl Örgütümüzü ve Milletvekilimiz Aşkın Genç'i yürekten kutluyorum.”

Ne olmuştu?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti. 

(VC)

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