Kayseri Kadın Platformu: Aile yılı sizin, mücadele bizim

Kayseri Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı ve kadın hakları için yürüdü. Basın açıklamasında, kadın dayanışmasının önemi vurgulanarak, Türkiye ve dünya genelindeki kadınların ortak sorunlarına dikkat çekildi ve mücadele çağrısı yapıldı.

Açıklamada, kadın işçilerin insanlık dışı çalışma koşullarına, güvencesizliğe, şiddet ve hakaretlere maruz kaldığına dikkat çekildi. Eşit ücret talebiyle sendikalaşmaya çalışan, işten çıkarılan kadın işçilerin direnişlerine selam duruldu. "Barajsız sendika, güvenceli iş, yasaksız grev" talepleri dile getirildi.

Kadın cinayetlerinin artışına ve şiddet olaylarının devam etmesine de değinilen açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ve 6284 sayılı kanunun tartışmaya açılmasının kadınları korumasız bıraktığı vurgulandı.

Mahkemelerin "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle katilleri cesaretlendirdiği ifade edilerek, Pınar Gültekin cinayeti örnek gösterildi. Yargıtay’ın verdiği kararın, erkek egemen bakış açısını yansıttığı savunuldu. 2024 yılı itibarıyla 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli ölüm yaşandığı, 2025'in ilk iki ayında ise 51 kadın cinayeti işlendiği belirtildi.

İktidarın "Aile Yılı" kampanyalarına yönelik eleştiriler de konuşmanın önemli bir parçasıydı. Kadınların genç yaşta evlenmeye ve erken yaşta çocuk doğurmaya teşvik edilerek eğitim ve iş hayatından koparılmalarının, kadınların toplumsal rollerine dair derin bir sorun oluşturduğu ifade edildi. "Kadına çocuk doğur diyenler, bu çocukların nasıl bakılacağını söylemiyor" denilerek, kadınların aileye bağımlı hale getirilmeye çalışıldığı savunuldu.

Kadınlar taleplerinde ısrarlı

Kadınların üzerindeki bakım yükünün azaltılması için sosyal politikaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Ücretsiz kreş ve yaşlı bakım evlerinin yaygınlaştırılması, çalışma yaşamında kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın tüm işçilerin kreş hizmetlerinden faydalanabilmesi talep edildi.

Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi, ILO'nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin uygulanması ve 6284 sayılı kanunun etkin şekilde uygulanması istendi.

Bu yılki 8 Mart teması olan "Aile Yılı"na karşı Kayseri Kadın Platformu, "Aile Yılı Sizin, Mücadele Bizim!" diyerek seslerini yükseltti. Kadınlar, mücadeleye devam etme kararlılıklarını yineleyerek dayanışma çağrısında bulundular.

Kayseri Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadın ve Çocuk Dostu Şehirler İçin Yeni Adımlar" başlıklı bir panel düzenledi.

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kadın ve çocukların kent yaşamındaki deneyimleri üzerinden fırsat eşitliği, güvenlik, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Panelde, kadınların kent yönetiminde daha fazla yer alması, güvenli kentsel alanlar ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, çocuklar için sağlıklı çevre ve güvenli oyun alanlarının önemi tartışıldı. Uluslararası örneklerin de değerlendirildiği etkinlik, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği sağlamak amacıyla bir başlangıç noktası oluşturmayı hedefledi.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(VY/EMK)