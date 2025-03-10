Kayseri'de tünel şantiyesinde işçilerin üzerine kaya düştü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede mevkiinde yapımı süren hızlı tren şantiyesine kaya düştü. Olay sonucu bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralı kurtuldu.

Olay yerine giderek yetkililerden bilgi alan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şu bilgileri verdi:

"Yedi işçimizin vardiya çalışmasında oldu. Aslında bir göçük değil, yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi nedeniyle yaşandı. Beş işçimiz olayın olduğunu fark ederek kaçarken, maalesef bir vatandaşımız kafasına direkt çarpması sonucunda vefat etti. Diğer arkadaşımız da yaralandı. Ayaklarında kırık var ve kendisi hastanede tedavisine başlandı. Yaralı vatandaşımızın hayati tehlikesinin şu an için olmadığını öngörüyoruz.

İçeride ekskavatör var. Makinenin çalıştığı sırada tam çalışmayı durdurduğu anda olmuş bildiğimiz kadarıyla. Başımız sağ olsun."

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin raporlarına göre Türkiye'de iş cinayetlerinde her gün beş işçi ölüyor. Yılbaşından bugüne 299 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetti. Ocak'ta 178, Şubat'ta ise 121 işçi yaşamdan koptu. 2024'te de iş cinayetlerinde 1897 kişi öldü. 2024’te her gün 5 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetti, 71'i çocuk

(HA)