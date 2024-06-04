Kayseri'de eğitim uçağı düştü: İki asker hayatını kaybetti

Kayseri'de bir eğitim uçağı düştü, iki asker hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim/test için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2024

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Açıklamada, iki pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazanın görgü tanıklarından Ali Kabak, AA muhabirine, evinde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini söyledi.

Yusuf Yavrum ise eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu duyduğunu belirtti.

Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığmızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık" dedi.

14 Mart 2024'te de Konya'da askeri eğitim uçağı düşmüş, bir asker hayatını kaybetmişti.(AÖ)