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Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 10:47
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 12:07
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Kayseri'de eğitim uçağı düştü: İki asker hayatını kaybetti

Yaklaşık üç ay önce de Konya'da askeri eğitim uçağı düşmüş, bir asker hayatını kaybetmişti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: İki asker hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Kayseri'de bir eğitim uçağı düştü, iki asker hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Açıklamada, iki pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazanın görgü tanıklarından Ali Kabak, AA muhabirine, evinde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini söyledi.

Yusuf Yavrum ise eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu duyduğunu belirtti.

Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığmızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık" dedi.

14 Mart 2024'te de Konya'da askeri eğitim uçağı düşmüş, bir asker hayatını kaybetmişti.(AÖ)

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Bir asker öldü
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Bir asker öldü
14 Mart 2024
askeri eğitim uçağı
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