Kayra: Erkek doğan, kadın hisseden inançlı bir transım

“Biyolojik olarak erkek doğdum ama kadın hissediyorum” diyen Kayra Ayabakan, inancını ve feminizmi bir arada taşıyan genç bir trans kadın. Toplumsal baskılara, önyargılara ve ayrımcılığa rağmen hak mücadelesinden vazgeçmeyen Kayra, “İnanç da, feminizm de benim yolum” diyor.

Müslüman Feministler yazı dizisinin altıncı yazısında da Kayra Ayabakan anlatıyor. Kayra, 25 yaşında üniversite öğrencisi. Kendisini “biyolojik olarak erkek doğan, kadın hisseden bir trans birey” olarak tanıtıyor.

Kayra inançlı feminist bir trans olduğunu ve hem toplumsal normlara ayak uyduran hem de bireysel özgürlüklere saygı duyan “eşitlikçi, feminist ve dürüst” bir ailede büyümüş.

“Eşitliğin sağlanmaması hak ihlali”

Kayra feminizmle, dinlediği müzik gruplarının konuşmaları ve röportajları aracılığıyla ortaokul dönemlerinde tanışmış. Kayra kendisini feminist düşünceye yakınlaştıran kırılmanın da toplumsal hayatta kadın-erkek eşitliğinin sağlanmaması, hak ve özgürlüklerin ihlali olduğunu söylüyor.

İnançlı bir kadın olarak hak mücadelesinde Kayra, ailesinin de inançlı ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın kadın haklarını ve ihlal edilen hakları savunmasından ilham alıyor. Kayra, inanç ve feminizmin birbiriyle çeliştiğini düşünmüyor:

“İnanç benim için benim Allah'ım ve benim aramada kurduğum bir bağ ile kendi biyolojik ya da hissettiği cinsiyeti hakları için feminizmi savunan bireylerin sosyal hakları için feminizm savunmasının doğru bir şey olduğunu düşünüyorum.”

“Feminizm erkek düşmanlığı olarak algılanıyor”

Toplumda Müslüman feminist olmanın zorluğunu da Kayra, “feminizmin erkek düşmanlığı ya da bunun gibi ithamlara maruz kaldığı bir düşünce yapısı olduğu için toplum baskısı, belki de şiddetvari yaklaşımlara maruz kalmak” diye anlatıyor.

Kayra mücadelesini anlatıyor ve hak arayışını sürdürmekten vazgeçmiyor:

“Toplumun her noktasında, haklarımın bilincinde olup insanlara bu konuda ne kadar bilgim varsa aktarabilmeyi seviyorum. Özellikle bu konunun aile ve eğitimde olması gerektiğini, her insanın (erkek, kadın, LGBTİ+’lar özel gereksinimli bireyler)eşit haklara sahip olduğuna ve her alanda eşit olmaları gerektiğini bilmesini gerektiğini savunuyorum.”

Kayra gelecekte açık görüşlü, hakları adına mücadeleyi sürdüren feministlerin çoğalacağını ve hakları, dini, inançları için farklı ideolojileri saptırmadan düşüncelerini açık yüreklilikle haykıran bir toplumun var olacağına inancı tam.

*"Hem Müslüman Hem De Feministler" yazı dizisi adını gazeteci Nebiye Arı'nın belgeselinden alıyor.

