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Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 10:14
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 12:10
1 dk Okuma

Kaymakamlık ‘acil boşaltılmalı’ dedi, binaya yeni kiracı alındı

Beyoğlu Kaymakamlığı, müftülük ve tarım müdürlüğünün taşınması gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi'nin Hükümet Konağı'ndan çıkmasını istedi. Müdürlük, deprem riski nedeniyle 'acil boşaltma' kararı bulunan binadan çıkarken, diğer kiracıların karardan haberi yok. Beyoğlu Müftülüğü ise tarihi Dolmabahçe Camii'nde yer alıyor.

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

Görseli Büyüt
Kaymakamlık ‘acil boşaltılmalı’ dedi, binaya yeni kiracı alındı
Fotoğraflar: Ali Dinç/bianet

Beyoğlu Kaymakamlığı geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesi'nden, bazı birimlerinin bulunduğu Hükümet Konağı binasını boşaltmasını istedi. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Beyoğlu Belediyesi birimlerinin kendi hizmet binasına taşınmasının ardından ilçe müftülüğü ve ilçe tarım müdürlüğünün Hükümet Konağı'na taşınacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Beyoğlu Müftülüğü ve Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü'nün bulunduğu binaların deprem riski nedeniyle 'acil' boşaltılması gerektiği belirtildi.

Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü bir hafta öncesine kadar Karaköy Kemeraltı Caddesi’ndeki Şefkat İş Hanı’nda faaliyetlerini sürdürüyordu. İlçe müdürlüğü Hükümet Konağı'na taşındı ancak binadaki diğer işletmeler faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Görseli Büyüt

Kiracıların ‘acil boşaltma’ kararından haberi yok

Şefkat İş Hanı’nda kiracı olan esnaf kendilerine herhangi bir tebligat gelmediğini, binayla ilgili ‘acil boşaltma’ talebinden haberdar olmadığını söyledi. Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü’nün geçtiğimiz hafta binayı boşalttığını ancak binaya aynı zamanda yeni kiracı aldığını söyleyen esnaf “Biz burada iş yapıyoruz, böyle bir karar olsa haberimiz olmaz mı?” dedi.

Binanın sekizinci katında yer alan Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü’nün katına çıktığımızda tabelanın yerinde olduğunu ancak şu anda kullanımda olmadığını öğreniyoruz. Binada yer alan şirketlerden birindeki çalışan esnafın sözlerini onaylıyor. Binada herhangi bir ‘acil boşaltma’ kararı olmadığını belirterek binanın tamamının faal olarak çalıştığını ekliyor.

Görseli Büyüt

Sekizinci kattan aşağı inerken, binaya yeni taşınan kiracının kolileri kapının önünde yer alıyor. Binanın her katın duvarlarında alınan karot örneklerinin izi var.

Görseli Büyüt

Binada çalışan başka bir kişiye karot örneklerinin sonucunu sorduğumuzda, “Binanın yaşına göre çok sağlam olduğu söylendi sadece dış cephede oksitlenme varmış” yanıtını verdi. Ancak hazırlanan resmi raporu gören yok.

Görseli Büyüt

Kaymakamlığa göre Dolmabahçe Camii ‘acil boşaltılmalı’

Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Müftülüğü'nün binasında da ‘acil boşaltma kararı olduğunu açıklamada belirtiyor. Beyoğlu Müftülüğü, Dolmabahçe Camii’nde yer alıyor. Kaymakamlık tarafından riskli olduğu ifade edilen Dolmabahçe Camii halen faal olarak kullanılıyor.

Görseli Büyüt

Dolmabahçe Sarayı'nın hemen karşısında yer alan camii turistik bir alanda olması nedeniyle hergün çok sayıda kişi tarafından ibadet amaçlı kullanılıyor.

Görseli Büyüt

Yasaya göre riskli olduğu tespit edilen bina için bina sahiplerine 60 gün süre tanınır. 60 gün sonunda binayı yıktırmaları gerektiği tebliğ edilir. Bina bu süre içerisinde yıkılmazsa 30 günden az olmak üzere ek süre tanınır. Bu ek sürenin sonunda bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılır.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
beyoğlu Beyoğlu Kaymakamlığı beyoğlu belediyesi kaymakamlık Deprem deprem riski
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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