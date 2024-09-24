Kaymakamlık ‘acil boşaltılmalı’ dedi, binaya yeni kiracı alındı

Beyoğlu Kaymakamlığı geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesi'nden, bazı birimlerinin bulunduğu Hükümet Konağı binasını boşaltmasını istedi. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Beyoğlu Belediyesi birimlerinin kendi hizmet binasına taşınmasının ardından ilçe müftülüğü ve ilçe tarım müdürlüğünün Hükümet Konağı'na taşınacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Beyoğlu Müftülüğü ve Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü'nün bulunduğu binaların deprem riski nedeniyle 'acil' boşaltılması gerektiği belirtildi.

Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü bir hafta öncesine kadar Karaköy Kemeraltı Caddesi’ndeki Şefkat İş Hanı’nda faaliyetlerini sürdürüyordu. İlçe müdürlüğü Hükümet Konağı'na taşındı ancak binadaki diğer işletmeler faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Kiracıların ‘acil boşaltma’ kararından haberi yok Şefkat İş Hanı’nda kiracı olan esnaf kendilerine herhangi bir tebligat gelmediğini, binayla ilgili ‘acil boşaltma’ talebinden haberdar olmadığını söyledi. Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü’nün geçtiğimiz hafta binayı boşalttığını ancak binaya aynı zamanda yeni kiracı aldığını söyleyen esnaf “Biz burada iş yapıyoruz, böyle bir karar olsa haberimiz olmaz mı?” dedi. Binanın sekizinci katında yer alan Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü’nün katına çıktığımızda tabelanın yerinde olduğunu ancak şu anda kullanımda olmadığını öğreniyoruz. Binada yer alan şirketlerden birindeki çalışan esnafın sözlerini onaylıyor. Binada herhangi bir ‘acil boşaltma’ kararı olmadığını belirterek binanın tamamının faal olarak çalıştığını ekliyor.

Sekizinci kattan aşağı inerken, binaya yeni taşınan kiracının kolileri kapının önünde yer alıyor. Binanın her katın duvarlarında alınan karot örneklerinin izi var.

Binada çalışan başka bir kişiye karot örneklerinin sonucunu sorduğumuzda, “Binanın yaşına göre çok sağlam olduğu söylendi sadece dış cephede oksitlenme varmış” yanıtını verdi. Ancak hazırlanan resmi raporu gören yok.

Kaymakamlığa göre Dolmabahçe Camii ‘acil boşaltılmalı’ Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Müftülüğü'nün binasında da ‘acil boşaltma kararı olduğunu açıklamada belirtiyor. Beyoğlu Müftülüğü, Dolmabahçe Camii’nde yer alıyor. Kaymakamlık tarafından riskli olduğu ifade edilen Dolmabahçe Camii halen faal olarak kullanılıyor.

Dolmabahçe Sarayı'nın hemen karşısında yer alan camii turistik bir alanda olması nedeniyle hergün çok sayıda kişi tarafından ibadet amaçlı kullanılıyor.