HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 16:45 6 Şubat 2026 16:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 17:23 6 Şubat 2026 17:23
Okuma Okuma:  1 dakika

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI

“Kayıplarımız için adalet istiyoruz”

Hatay halkı, 6 Şubat’ın üçüncü yıl dönümünde saat 04.17’de düzenlenen anma programlarıyla depremde yaşamını yitirenleri andı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Kayıplarımız için adalet istiyoruz”
Fotoğraflar: Nermin Yıldırım Kara & Anadolu Ajansı

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Depremde büyük bir yıkıma uğrayan Hatay’da, yurttaşlar kayıplarını anmak için sokaklardaydı.

Hatay Valiliği koordinesinde Antakya kent merkezindeki Köprübaşı’nda ve 6 Şubat Platformu ile Defne Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Meydanı’nda olmak üzere kentte iki ayrı anma programı düzenlendi.

Yası tutulan bir şehir: 6 Şubat, yıkımlar ve talan
Yası tutulan bir şehir: 6 Şubat, yıkımlar ve talan
6 Şubat 2026
Siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve emek-meslek örgütlerinden oluşan 6 Şubat Platformu’nun çağrısıyla Sümerler Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen yurttaşlar, ellerinde meşaleler, bahurlar ve reyhanlarla Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü.

“Kayıplarımız için adalet istiyoruz” ve “Unutmak, affetmek yok” yazılı pankartların açıldığı yürüyüşte, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” ve Arapça “Me rıhna nıhna hon” (Gitmedik, buradayız) sloganları atıldı.

“Kayıplarımız için adalet istiyoruz” ve “Unutmak, affetmek yok” yazılı pankartların açıldığı yürüyüşte, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” ve Arapça “Me rıhna nıhna hon” (Gitmedik, buradayız) sloganları atıldı.

Uğur Mumcu Meydanı’ndaki anma etkinliğine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, HDK Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Servet Mullaoğlu ve Mehmet Güzelmansur’un da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, emek-meslek örgütü ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından, depremin meydana geldiği saat olan 04.17’de yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldı.

Antakya’da ‘sessiz yürüyüş’

Hatay Valiliği koordinesinde organize edilen anma programı Antakya kent merkezindeki Atatürk Caddesi’nde başladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, programda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatayspor Başkanı Ethem Çakır ve teknik direktörü Bekir İrtegün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yurttaşlar bir araya geldi.

Kalabalık grup, ‘sessiz yürüyüş’ adı altında Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Saat 04.17’yi gösterdiğinde depremde yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı’nı okudu.

Anma programı kapsamında, üç semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri’ne kırmızı karanfil atılan etkinlikte bazı yurttaşlar, depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
6 Şubat depremleri hatay 6 şubat depremlerinin üçüncü yılı Defne Antakya
