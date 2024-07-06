Kayıp yakınları Vedat Aydın’ı andı: Failleri nerede?

Kayıp yakınları ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, "Kayıplar bulunsun, failler yargılansın" eyleminin 804’üncü haftasında Diyarbakır Bağlar’daki Koşuyolu Parkı'nda bulunan Yaşam Hakkı Anıtı önünde bir araya geldi.

MA’nın haberine göre, kayıp yakınları ve hak savunucuları, üzerinde kaybedilenlerin resimlerinin olduğu pankartı açıp, kayıpların dövizlerini taşıdı.

Bu hafta 5 Temmuz 1991’de evinden gözaltına alınmak için götürülen ve cansız bedeni Elazığ’ın Maden ilçesi sınırlarında bulunan Halkın Emek Partisi (HEP) Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın’ın failleri soruldu.

"Çözüm üretenler cezalandırıldı"

Burada ilk olarak konuşan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz, Vedat Aydın’ın ölüm hikayesine değindi. Yılmaz, aradan 33 yıl geçmesine rağmen devlet aklının değişmediğini, Kürt siyasetçiler, insan hakları savunucuları ve gazetecilerin ürettikleri çözümden dolayı cezalandırıldığını söyledi.

“Karar yukardan verildi, aşağıda uygulandı”

Daha sonra konuşan Şükran Aydın, eşi Vedat Aydın'ın öldürüldüğü günü anlattı. Aydın, “Vedat Aydın’ı Diyarbakır Emniyetine teslim ettim. İlk günden bu yana ifadem aynıdır. Vedat Aydın’ı gözaltına alanlar Diyarbakır Emniyet polisleriydi. Sadece ‘ifadesi var’ dedi. Devlet Vedat Aydın’ın ölüm kararını verdi, 4 polis vermedi. Verilen karar yukarıdan geldi. Başbakan, Cumhurbaşkanı, Genel Kurmay Başkanı bunların hepsinin haberi vardı. Talimat oralardan gelip ve polisler de öldürmek için aldılar. Bizim için failler kaybolmadı, buradadır. Faillerin kimler olduğunu biliyoruz. Hayatımızın sonuna kadar kayıplarımızın davasını sürdüreceğiz. Çektiğimiz acılara rağmen isteğimiz bize bunu çektirenler aynı acıları çeksin. İlk günden bugüne dediklerimizi tekrar ediyorum; bütün faili meçhullerin kararı yukardan verilip, aşağıdan uygulandı” dedi.

“33 yıl geçti cinayet aydınlatılmadı”

Ardından söz alan Vedat Aydın’ın kardeşi Veysi Aydın da 33 yıl geçmesine rağmen siyasi bir cinayetin aydınlatılmamasının devletin kararı olduğunu söyledi.

Aydın, “Biz mahkemeye başvurduk, ‘katiller bunlar’ dedik, ancak ifadeleri dahi alınmadı” diye belirtti. Vedat Aydın ile topluma mesaj verilmek istenildiğini belirten Aydın, “Bu nedenle bu dava politik bir davadır. Bu davanın faillerini devlet de, biz de biliyoruz. Bu nedenle failli belli bir cinayet diyoruz. Bu da Kürt sorunu ile alakalıdır. Kürt sorunu çözülmeden bu cinayetler saklı kalır. Bir kez daha diyoruz ki, bu kadar kan, bu kadar kayıp, bedel yeter. Biz katilleri biliyoruz, mahkemeler sonlansa, zamanaşımı sağlansa da bizim için fail bellidir. Yaşamını yitirenlerin emekleri mücadelemize ışık olacaktır” dedi.

Batman

Batman’da İHD ve kayıp yakınları, 640’ıncı haftasında Gülistan Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplandı. "Kayıplar bulunsun, failler yargılansın" pankartının açıldığı eyleme, kayıp yakınları, insan hakları savunucuları, ÖHD Batman Şubesi üyeleri, DEM Parti ve DBP Batman İl örgütü yöneticileri katıldı. İHD Batman Şubesi Yöneticisi Hüseyin Elçi, kayıpların akıbetini sormaya devam edeceklerini belirterek adalet çağrısı yaptı.

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(EMK)