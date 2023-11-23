Kayıp yakınları “olası kast” dedi, savcı “taksirle ölüme sebebiyetten” ceza istedi

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasıyla ilgili açılan davanın bugün 17. duruşması görüldü.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat’ın ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçlamasıyla cezalandırılarak tutuklanmalarını istedi.

Diğer sanıklar Celaleddin Çabuk, Çetin Yıldırım, Burhan Ortancıl, Deniz Parlak, Kubilay Başkaya, Levent Kaytan, Levent Muammer Meriçli, Nihat Aslan, Nizamettin Aras ile Tevfik Baran Önder’in ise ‘basit taksirden’ cezalandırılmalarını talep etti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının, sanıkların ‘olası kastla’ yargılanması talebi ise mahkemede kabul görmedi. Mahkeme heyeti, tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 24 Ocak 2024’te görülecek.

Duruşmanın bitmesinin ardından kayıp yakınları, mahkeme heyetine tepki gösterdi. Oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel’i yitiren Mısra Öz, “Katilleri koruyorsunuz. Tiyatro oynuyorsunuz” dedi. Mahkeme başkanı da yönelik “Alın bunu” demesinin ardından salonda gerginlik yaşandı.

Cezalar arasında ne fark var?

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 85. maddesinde düzenlenen ‘taksirle ölüme neden olma suçunun’ hükmü 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası. Bu suç, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte, bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişinin hapis cezası; 2 yıldan 15 yıla kadar artar.

Eğer mahkeme ‘olası kast’ talebini kabul etseydi sanıklar TCK 81’e göre kasten öldürme suçlamasıyla ve müebbet hapis istemiyle yargılanacaklardı. TCK 21’de düzenlenen ‘kast’ maddesiyle de müebbet hapis cezasını gerektiren suç olduğu için 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceklerdi.

Çorlu Tren Katliamı Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

(HA)