ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 13:44
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 13:56
3 dk Okuma

ÇORLU TREN KATLİAMI:

Kayıp yakınları “olası kast” dedi, savcı “taksirle ölüme sebebiyetten” ceza istedi

Taksirle ölüme neden olma suçu, birden fazla insanın ölümüne neden olunması durumunda 2 yıldan 15 yıla kadar hapis öngörürken, olası kast 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/kayip-yakinlari-olasi-kast-dedi-savci-taksirle-olume-sebebiyetten-ceza-istedi.jpg

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasıyla ilgili açılan davanın bugün 17. duruşması görüldü.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat’ın ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçlamasıyla cezalandırılarak tutuklanmalarını istedi.

Diğer sanıklar Celaleddin Çabuk, Çetin Yıldırım, Burhan Ortancıl, Deniz Parlak, Kubilay Başkaya, Levent Kaytan, Levent Muammer Meriçli, Nihat Aslan, Nizamettin Aras ile Tevfik Baran Önder’in ise ‘basit taksirden’ cezalandırılmalarını talep etti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının, sanıkların ‘olası kastla’ yargılanması talebi ise mahkemede kabul görmedi. Mahkeme heyeti, tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 24 Ocak 2024’te görülecek.

Duruşmanın bitmesinin ardından kayıp yakınları, mahkeme heyetine tepki gösterdi. Oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşi Hakan Sel’i yitiren Mısra Öz, “Katilleri koruyorsunuz. Tiyatro oynuyorsunuz” dedi. Mahkeme başkanı da yönelik “Alın bunu” demesinin ardından salonda gerginlik yaşandı.

Cezalar arasında ne fark var?

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 85. maddesinde düzenlenen ‘taksirle ölüme neden olma suçunun’ hükmü 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası. Bu suç, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte, bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişinin hapis cezası; 2 yıldan 15 yıla kadar artar.

Eğer mahkeme ‘olası kast’ talebini kabul etseydi sanıklar TCK 81’e göre kasten öldürme suçlamasıyla ve müebbet hapis istemiyle yargılanacaklardı. TCK 21’de düzenlenen ‘kast’ maddesiyle de müebbet hapis cezasını gerektiren suç olduğu için 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceklerdi.

Çorlu Tren Katliamı

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

(HA)

çorlu tran katliamı çorlu tren faciası çorlu tren davası
ilgili haberler
Çorlu Tren Katliamı: TCDD yöneticisi hakkında tutuklama kararı
6 Ekim 2022
/haber/corlu-tren-katliami-tcdd-yoneticisi-hakkinda-tutuklama-karari-268108
Çorlu’nun tek tutuklu sanığına tahliye
25 Kasım 2022
/haber/corlu-nun-tek-tutuklu-sanigina-tahliye-270508
Çorlu Tren Katliamı: Bakım müdürü Mümin Karasu tutuklandı
10 Ekim 2022
/haber/corlu-tren-katliami-bakim-muduru-mumin-karasu-tutuklandi-268302
Çorlu'da oğlunu kaybeden Mısra Öz'e 8 bin 800 lira ceza
9 Şubat 2021
/haber/corlu-da-oglunu-kaybeden-misra-oz-e-8-bin-800-lira-ceza-238983
Mısra Öz: Aslında yas hiç bitmiyor
14 Eylül 2023
/haber/misra-oz-aslinda-yas-hic-bitmiyor-283919
Çorlu Tren Katliamı: TCDD yönetimi hakkında suç duyurusu talebine ret
1 Eylül 2023
/haber/corlu-tren-katliami-tcdd-yonetimi-hakkinda-suc-duyurusu-talebine-ret-283461
Çorlu Tren Katliamında soruşturma genişletildi
9 Eylül 2022
/haber/corlu-tren-katliaminda-sorusturma-genisletildi-266966
Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden 4 yıl geçti: "Kimse hesap vermedi"
8 Temmuz 2022
/haber/corlu-tren-katliami-nin-uzerinden-4-yil-gecti-kimse-hesap-vermedi-264308
Çorlu Katliamı'nın üçüncü yıldönümü | "Adalet rayların altında"
8 Temmuz 2021
/haber/corlu-katliami-nin-ucuncu-yildonumu-adalet-raylarin-altinda-246955
ERDİNÇ DİKMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
"Çorlu katliamında artık 26 kaybımız var"
17 Eylül 2021
/haber/corlu-katliaminda-artik-26-kaybimiz-var-250436
ilgili haberler
Çorlu Tren Katliamı: TCDD yöneticisi hakkında tutuklama kararı
6 Ekim 2022
/haber/corlu-tren-katliami-tcdd-yoneticisi-hakkinda-tutuklama-karari-268108
Çorlu’nun tek tutuklu sanığına tahliye
25 Kasım 2022
/haber/corlu-nun-tek-tutuklu-sanigina-tahliye-270508
Çorlu Tren Katliamı: Bakım müdürü Mümin Karasu tutuklandı
10 Ekim 2022
/haber/corlu-tren-katliami-bakim-muduru-mumin-karasu-tutuklandi-268302
Çorlu'da oğlunu kaybeden Mısra Öz'e 8 bin 800 lira ceza
9 Şubat 2021
/haber/corlu-da-oglunu-kaybeden-misra-oz-e-8-bin-800-lira-ceza-238983
Mısra Öz: Aslında yas hiç bitmiyor
14 Eylül 2023
/haber/misra-oz-aslinda-yas-hic-bitmiyor-283919
Çorlu Tren Katliamı: TCDD yönetimi hakkında suç duyurusu talebine ret
1 Eylül 2023
/haber/corlu-tren-katliami-tcdd-yonetimi-hakkinda-suc-duyurusu-talebine-ret-283461
Çorlu Tren Katliamında soruşturma genişletildi
9 Eylül 2022
/haber/corlu-tren-katliaminda-sorusturma-genisletildi-266966
Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden 4 yıl geçti: "Kimse hesap vermedi"
8 Temmuz 2022
/haber/corlu-tren-katliami-nin-uzerinden-4-yil-gecti-kimse-hesap-vermedi-264308
Çorlu Katliamı'nın üçüncü yıldönümü | "Adalet rayların altında"
8 Temmuz 2021
/haber/corlu-katliami-nin-ucuncu-yildonumu-adalet-raylarin-altinda-246955
ERDİNÇ DİKMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
"Çorlu katliamında artık 26 kaybımız var"
17 Eylül 2021
/haber/corlu-katliaminda-artik-26-kaybimiz-var-250436
Sayfa Başına Git