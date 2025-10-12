Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi

Ailesiyle en son 10 Ekim akşamı İstanbul’da evine dönerken iletişim kuran ekolojist ve gazeteci Hakan Tosun’un, Esenyurt’ta yaşayan ailesinin yanına giderken yolda darp edildiği öğrenildi.

Tosun’un kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunduğu belirtildi.

Üzerinden kimlik gibi herhangi bir belge çıkmayan Tosun’un, bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı ifade edildi.

Yoğun bakıma alındı

Tosun’un beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

Hakan Tosun’dan 10 Ekim akşamından bu yana haber alınamamıştı.

Polen Ekoloji Kolektifi, sosyal medya hesabı üzerinden dayanışma çağrısı yapmıştı.

