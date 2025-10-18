ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2025 15:43
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 16:00
3 dk Okuma

SOLOFEST6 FESTİVALİ BAŞLADI

Kaybolmanın eşiğindeki kültürel miras festival ile canlanıyor

Diyarbakır'da altıncısı düzenlenen Uluslararası SoloFest, Ermeni sanatçı Stephan Epremyan'ın performansıyla başladı. Festival bu yıl kaybolmak üzere olan kültürel mirası koruma iddiasıyla sanatseverlerle buluşuyor.

İnanç Yıldız

İnanç Yıldız

İnanç Yıldız

Görseli Büyüt
Festivalin çok dilli şekilde yapılan açılış konuşmasından bir an
Fotoğraf: İnanç Yıldız

Mordem Sanat ve Ekolojik Yaşam Derneği'nin Diyarbakır'da hayata geçirdiği “SoloFest6: Kaybolmanın Eşiğinde” festivali Stephan Epremyan'ın sunduğu "Yasak Serenat" konseri ile başladı.

Festivalin bu yılki teması "Kaybolmanın Eşiğinde" yalnızca kültürel mirasın korunmasını değil, aynı zamanda bu mirasın farklı kültürlerle paylaşılarak zenginleştirilmesini ve aktarılmasını hedefliyor.

26 Ekim'e kadar devam edecek olan festival etkinlikleri Mordem Sanat, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi (ÇandAmed) ve Diyarbakır Kültür Tanıtma ve Yardımlaşma Vakfı (Sur- DİTAV) salonlarında sahnelenecek.

*Barış Işık

"Bir festival dili yaratmaya çalışıyoruz"

Mordem Sanat’ın Koordinatörlerinden Barış Işık, bianet'in sorularını yanıtlarken festivalin altında yatan motivasyonu açıkladı.

"Biz bu festivali, kaybolmak üzere olan tek kişilik anlatı geleneği üzerine kurguladık. Kürtlerde üç tür var: Dengbêj, Qewilbêj ve Çîrokbêj. Bunlar yok olmanın eşiğinde, yani neredeyse unutulmuş sanatsal formlar. Aslında bunlar tek kişilik oyunlar diyebileceğimiz performanslardır. Bu festivalle bütün bu yasaklara karşı durmak, yasakları kırmak istiyoruz. Sanatı, dili, kültürü yeniden insanlarla paylaşan bir festival dili yaratmaya çalışıyoruz. Aslında çabamız tam olarak bu: bir dil yaratmak" 

Işık, bu geleneklerin uluslararası alanda tanınması konusundaki çabalarına da dikkat çekti:

"Bugün dünyada biliyorsunuz 'storytelling' (hikaye anlatıcılığı) denince, isim yabancı olunca çok ilgi çekiyor ama 'dengbêj' ya da 'çîrokbêj' dendiğinde aynı ilgi gösterilmiyor. Aslında bizim buradaki en büyük amacımız, bu üç türü uluslararası bir festival aracılığıyla dünya literatürüne sokmak, tanıtmak ve farklı kültürlerdeki benzer öğeleri bir araya getirerek bir ilişki ve iletişim kurmak.”

Anadilinde müzik eğitimi çocuğunuzun hayatında ne değiştirir?
Anadilinde müzik eğitimi çocuğunuzun hayatında ne değiştirir?
14 Ekim 2025

"Gelenekleri topluma kazandırmaya çalışıyoruz"

Geleneklere sahip çıkılmadığında yok olduğuna unutulduğuna da vurgu yapan Işık, “Yirmi yıl sonra 'bir zamanlar böyle bir şeyimiz vardı' dememek için, bunu topluma geri kazandırmak gibi bir misyonla bu festivali yapıyoruz. Dert biraz buradan doğuyor" dedi.

Festival programında yer alan 1’i çocuk oyunu olmak üzere 12 tiyatro oyunu sahnede temsil edilecek. UNSESCO ödüllü performans sanatçıları bu temsillerde yer alacak. Bunun yanında festivalde paneller de düzenlenecek:

"Festival içinde üç panelimiz var. Bu panellerde 'Kaybolmanın eşiğinde olan kültürü nasıl var edebiliriz?' sorusu üzerinden ilerliyoruz. İki tane de atölyemiz olacak. Bunlardan biri İran'ın Meşhed kentinden gelecek Fars bir kadın sanatçı Shokoofeh Amiri tarafından yürütülecek. Atölye tamamen kaybolan iplik, yani örme kültürü üzerine kurgulanmış olacak. İkinci atölye ise İzmir'den PAL Dans Akademisi'nden Serenay Oğuz tarafından gerçekleştirilecek. O da benzer şekilde, özellikle şiir ve sözün bedendeki yansıması üzerine bir atölye yapacak.”

Çocuk Dostu Köy kapılarını sanata açıyor
Çocuk Dostu Köy kapılarını sanata açıyor
17 Ekim 2025

Bilet gelirleri çocuklar için kullanılacak

Kürtçe sözlü anlatım geleneğinde önce çıkan bir gelenek olan Dengbejlik kültürü de festivalde yer buluyor. Bu yıl Batmanlı Dengbej Mizafir Ecel'in anlatacağı "Gozî Kilorî Gozî Sitûr" hikayesinin 2 bin 500 yıl öncesine dayandığını belirten Işık, "Hem tarihsel açıdan hem de dramatik açıdan metnin çözümlemesi yapılacak. Bunlar, Kürt kültüründe var olan anlatı geleneklerinin festival denkleminde yer alması gerektiğini gösteren önemli birer unsur" şeklinde konuştu.

Festivalin biler gelirleri sanata erişimi olmayan çocuklar için kullanılacak. Festivale gelmeyenler ise ‘askıda bilet’ uygulaması ile destek olabilecekler. Bu uygulamanın dikkate alınması gerektiğini de belirten Işık, “Hem kültürel mirasın devamına katkı sağlanmış olacak, hem de çocukların sanata erişimi desteklenecek" dedi.

Festival programının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

(İY/NÖ)

Haber Yeri
istanbul
Diyarbakır Mordem Sanat Solo Fest dengbej askıda bilet Kürtçe
İnanç Yıldız
İnanç Yıldız
[email protected] tüm yazıları
Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğdu. Gaziantep Üniversitesi'nde Biyoloji, Selçuk Üniversitesi'nde Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi'nde İşletme lisans programlarını tamamladı. Hayatın Sesi Televizyonu’nda Gaziantep'te muhabir ve kameraman olarak çalıştı....

Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğdu. Gaziantep Üniversitesi'nde Biyoloji, Selçuk Üniversitesi'nde Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi'nde İşletme lisans programlarını tamamladı.

Hayatın Sesi Televizyonu’nda Gaziantep'te muhabir ve kameraman olarak çalıştı. Evrensel Gazetesi'nde Gaziantep ve Diyarbakır'da muhabir ve editör olarak görev yaptı. 2022 yılı ekim ayından bu yana serbest gazeteci olarak çalışmalarına devam ediyor.

Haberleri Bianet, GazeteDuvar, TurkeyRecap, MunzurPress, 9.Köy, Yeşil Gazete gibi yerel, ulusal ve uluslararası birçok medya kuruluşunda yayımlandı.

2022 yılında bu yana YouTube'da açtığı Şoperêç kanalı ve sosyal medya hesaplarında Kürtçe içerik üretiyor. Son zamanlarda Kürtçe sözlü kültürünü kayıt altına almaya odaklanmış durumda. Bu çalışmaları kapsamında YouTube kanalını bir web sitesine dönüştürdü.

Gazeteciliğe başlamasında etkili olan fotoğrafçılık tutkusunu sürdürüyor. Çalışmaları ağırlıklı olarak toplum yaşam, çalışma hayatı, sokak ve insan, doğa ve insan gibi konulara odaklanıyor. Diyarbakır Fotoğraf Sanatı Derneği (DİFAK) yönetim kurulu üyesi olarak fotoğraf üzerine çeşitli çalışmalara katılıyor. Çalıştığı alanlarla ilgili çok sayıda atölye ve eğitim programına katıldı.

38. Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında düzenlenen Sıtkı Fırat Foto Safari Yarışması'nda mansiyon ödülü aldı. Ayrıca Gaziantep Dülük'te düzenlenen Lale Devri konulu 2. Fotoğraf Yarışması'nda da mansiyon derecesi ile ödüllendirildi.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
FilmAmed'de bellek, direniş ve umut: Bir festivalin ardından
2 Ekim 2025
FilmAmed'de bellek, direniş ve umut: Bir festivalin ardından
Bir evin peşinde, bir halkın sessizliğiyle yüzleşmek: Sweet Home Adana
30 Eylül 2025
Bir evin peşinde, bir halkın sessizliğiyle yüzleşmek: Sweet Home Adana
9. FilmAmed’de ‘Yeni Han’: Hayatların yeniden yazıldığı mekân
29 Eylül 2025
9. FilmAmed’de ‘Yeni Han’: Hayatların yeniden yazıldığı mekân
"İş cinayetinde ölen Korkut Küçükcan için adalet"
24 Ocak 2025
"İş cinayetinde ölen Korkut Küçükcan için adalet"
Diyarbakırlılar 'süreç' hakkında ne düşünüyor?
11 Ocak 2025
Diyarbakırlılar 'süreç' hakkında ne düşünüyor?
Sayfa Başına Git