ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Kasım 2024 08:18
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2024 15:27
1 dk Okuma

DİYARBAKIR'DA EV BASKINLARI

Kayapınar Belediye Eş Başkanı gözaltına alındı

Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın yanı sıra Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği Başkanı Roza Metina, gazeteci Ahmet Sünbül, yönetmen Ardin Diren ve Eğitim-Sen üyesi öğretmenler gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kayapınar Belediye Eş Başkanı gözaltına alındı
* Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar

Diyarbakır’da sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonlarında birçok eve baskın yapıldı.

MA’nın haberine göre, baskın düzenlenen adresler arasında Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin evleri de yer aldı. Evlerde aramaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

MA'nın haberine göre, Mardin Artuklu ilçesinde yapılan ev baskınlarında akraba olan Mehmet Şimdi (40), Mehmet Şimdi (22), Mehmet Nur Şimdi (22), Medine Şimdi (20) ve Roni Şimdi (17) isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ihd
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git