Kayapınar Belediye Eş Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonlarında birçok eve baskın yapıldı.

MA’nın haberine göre, baskın düzenlenen adresler arasında Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin evleri de yer aldı. Evlerde aramaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

MA'nın haberine göre, Mardin Artuklu ilçesinde yapılan ev baskınlarında akraba olan Mehmet Şimdi (40), Mehmet Şimdi (22), Mehmet Nur Şimdi (22), Medine Şimdi (20) ve Roni Şimdi (17) isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

(EMK)