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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 14:57
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 15:01
2 dk Okuma

Kaya’dan Sağlık Bakanı’na: Kamu hastanelerinde isteğe bağlı kürtaj neden yapılamıyor?

DEM Parti milletvekili Kaya, “Bakanlık isteğe bağlı kürtajın yapılmaması yönünde talimat verdi mi?” diye sordu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Kaya’dan Sağlık Bakanı’na: Kamu hastanelerinde isteğe bağlı kürtaj neden yapılamıyor?
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır'da bulunan hastanelerde uygulanan fiili kürtaj yasağına ilişkin Evrim Deniz'in Gazete Duvar'a yaptığı haber sonucu ortaya çıkan verileri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sordu.

“Doktor günahın sorumluluğuna girmeyecek”

Kaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde şöyle dedi:

Diyarbakır'da hem kamu hem de özel hastaneler yasal prosedüre uymayarak isteğe bağlı kürtajı gerçekleştirmemektedir.

Gazeteci Evrim Deniz, Diyarbakır’daki kürtaj yasağına ilişkin haberinde, görüştüğü 11 kamu hastanesinin 9’unda kürtajın yasak olduğunu, 2’sinde ise evli ve gebeliğin sağlık açısından riskli olması durumunda babanın rızasıyla kürtaj yapıldığını belirtmiştir. Deniz, bir hastane sekreterinin kürtaj hakkında "Doktorumuz böyle bir günahın ve sorumluluğun altına girmeyecektir" dediğini ifade etmektedir.

Diyarbakır SES Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak, özel hastanelerin de sadece evli kadınlara eşlerinin onayı ile kürtaj yaptığını, yüksek fiyatlar ve kamu hastanelerindeki fiili yasak nedeniyle kadınların hijyenik olmayan yerlerde kürtaj olmaya zorlandığını, bunun da kadınların sağlığını riske attığını belirtmektedir.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

  1. Kamu hastanelerinde isteğe bağlı kürtaj neden yapılamıyor?
  2. Bakanlık isteğe bağlı kürtajın yapılmaması yönünde talimat verdi mi?
  3. Son 5 yılda Diyarbakır’daki hastanelerde yasal süresi içinde yapılan kürtaj başvuru sayısı ve kabul edilen başvuruların sayısı ne?
Artık kürtaj/gebeliğe son verme anayasal hak
Artık kürtaj/gebeliğe son verme anayasal hak
9 Mart 2024

Kürtaj hakkı

Kürtaj haklarınızı öğrenmek için buraya bakabilirsiniz. 

Türkiye’de, 10 haftaya kadar olan gebeliklerde kürtaj yasaldır. Ancak, daha ileri dönem gebeliklerde kürtaj yasal değildir. Ayrıca, kürtaj işleminin yapılabilmesi için anne sağlığı açısından bir riskin olması veya istenmeyen gebelik gibi nedenlerin olması gerekmektedir.

Dünyada ilk kez Fransa’da kürtaj hakkı Anayasa'da yer aldı. Türkiye dahil bir çok ülkede kürtaj yasal düzenlemeler ile şekilleniyor.

ABD ve Polonya gibi örnekler bize kürtaj hakkının yasal düzenlemelerle kısıtlanabildiği ya da tümden kaldırılabildiğini gösteriyor. Bu gelişmeler aynı zamanda kadınların bedenleri ve hayatları üzerindeki kararı kadınlara değil yasa koyuculara bırakan baskıcı politikaları gösteriyor.

Küresel düzeyde kürtaj 26 ülkede tamamen yasak.  36 ülkede “kadının hayatı risk altında” ; 56 ülkede “ciddi risk altındaysa” kürtaj yasal.

(EMK)

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Fransa dünyada kürtajı hak olarak anayasasına yazan ilk ülke oldu
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/haber/fransa-dunyada-kurtaji-hak-olarak-anayasasina-yazan-ilk-ulke-oldu-292693
KADINLARIN GÜNDEMİ
“İnci Taneleri”nin “sazcısı" Sonel’i bir de Merve’den dinleyin: Kaçırıldım, kürtaja zorlandım
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/yazi/inci-tanelerinin-sazcisi-soneli-bir-de-merveden-dinleyin-kacirildim-kurtaja-zorlandim-290523
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