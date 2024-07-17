Kaya’dan Sağlık Bakanı’na: Kamu hastanelerinde isteğe bağlı kürtaj neden yapılamıyor?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır'da bulunan hastanelerde uygulanan fiili kürtaj yasağına ilişkin Evrim Deniz'in Gazete Duvar'a yaptığı haber sonucu ortaya çıkan verileri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sordu.

“Doktor günahın sorumluluğuna girmeyecek”

Kaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde şöyle dedi:

Diyarbakır'da hem kamu hem de özel hastaneler yasal prosedüre uymayarak isteğe bağlı kürtajı gerçekleştirmemektedir.

Gazeteci Evrim Deniz, Diyarbakır’daki kürtaj yasağına ilişkin haberinde, görüştüğü 11 kamu hastanesinin 9’unda kürtajın yasak olduğunu, 2’sinde ise evli ve gebeliğin sağlık açısından riskli olması durumunda babanın rızasıyla kürtaj yapıldığını belirtmiştir. Deniz, bir hastane sekreterinin kürtaj hakkında "Doktorumuz böyle bir günahın ve sorumluluğun altına girmeyecektir" dediğini ifade etmektedir.

Diyarbakır SES Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak, özel hastanelerin de sadece evli kadınlara eşlerinin onayı ile kürtaj yaptığını, yüksek fiyatlar ve kamu hastanelerindeki fiili yasak nedeniyle kadınların hijyenik olmayan yerlerde kürtaj olmaya zorlandığını, bunun da kadınların sağlığını riske attığını belirtmektedir.