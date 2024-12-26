Kaya: "Karımın Kocası" tiyatro oyununun adı hangi gerekçe ile değiştirildi?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) bir önerge sundu.

HÜDA PAR'IN 'AHLAKSIZ BULDUĞU' OYUNUN ADI DEĞİŞTİRİLDİ "Karımın Kocası" oyunu artık "Evlilik Komedisi"

Önergede, Devlet Tiyatroları tarafından sergilenen "Karımın Kocası" adlı oyunun adı ve içeriğiyle ilgili yaşanan tartışmaların, Hüda-Par’ın tehditleriyle sansür ve baskı altına alınması konusu ele alındı.

Adalet Kaya, hükümetin sanat üzerindeki baskıcı politikalarına dikkat çekerek, Devlet Tiyatroları’nın 1991 yılından bu yana sahnelenen Hırvatistanlı yazar Miro Gavran’ın kaleme aldığı oyunun isminin, Diyarbakır’da yaşanan tehditler sonrası "Evlilik Komedisi" olarak değiştirildiğini vurguladı.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, sosyal medya hesaplarından "Karımın Kocası" adlı oyunun afişini ve gösterim tarihlerini duyurdu. Ancak, Hüda-Par Diyarbakır İl Başkanlığı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, oyunun "toplumun ahlaki değerlerine aykırı olduğunu" iddia etti.

Açıklamada, oyun için "ahlak dışı", "İslam’a aykırı" ve "toplumsal yapıyı hedef alıyor" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklamanın ardından oyunun ismi, hiçbir resmi gerekçe açıklanmaksızın "Evlilik Komedisi" olarak değiştirildi.

24 Aralık 2024 tarihinde oynanan oyunun gösteriminden önce, Hüda-Par üyeleri Devlet Tiyatrosu önüne gelerek tekbir getirdi ve iptal talebinde bulundu. Kolluk kuvvetlerinin aldığı önlemler sayesinde oyun sahnelenebildi. Ancak yaşanan bu durum, sanatın ve sanatçının özgürce çalışabilmesi konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

bianet’ten Evrim Deniz’in yaptığı söyleşide, bir kadın izleyici, Diyarbakır’daki sosyal yaşamın baskı altına alındığını belirtti. İzleyici, Hizbullah bağlantılı grupların aylar boyunca kafeleri kurşunladığını, mekanlara saldırdığını ve dans eden kadınlara şiddet uyguladığını hatırlatarak, toplumun korkutulmak istendiğini ifade etti. Bu durum, sanatçılar ve izleyicilerin güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.

Sorular

Adalet Kaya’nın TBMM’ye sunduğu önergede, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yöneltilen sorulara şöyle:

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, "Karımın Kocası" adlı oyunun adını hangi gerekçeyle değiştirmiştir? Bu değişiklikte Hüda-Par’ın tehditlerinin etkisi oldu mu? Oyunun gelecek gösterimlerinde linç veya saldırı tehlikesinin yaşanmaması için hangi önlemleri alacaksınız? Sanatçı, yönetmen ve teknik ekip için İçişleri Bakanlığı ile bir koordinasyon sağlanacak mı? Sanatın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bu tür saldırılar karşısında hangi tedbirleri almayı planlıyorsunuz? Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanat eserlerinin sansürlenmesi ya da isimlerinin değiştirilmesi durumunda nasıl bir tavır alacak?

(EMK)