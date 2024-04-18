Kavala ve Demirtaş şartı konuldu: Hakan Fidan, Hollanda'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Parlamentosu'nun Gümrük Birliği modernizasyonu için 'Demirtaş ile Kavala' şartı koşmasının ardından 10’uncusu düzenlenen Wittenburg Konferansı'na katılmak üzere Hollanda'ya gidecek.

Bakan Fidan, mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile bir araya gelecek. İsrail-Filistin, Ukrayna ve Kıbrıs başta olmak üzere yakın bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

Fidan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi gibi konularda da Türkiye'nin beklentileri aktarılacak.

Konferansta Dışişleri Bakanlarının görüşmelerine ilaveten, iki ülkenin ilgili bakanlık ve kurumları arasında teknik düzeyli çalışma grubu toplantıları yapacak.

Konferans kapsamında; 'Türkiye-AB ilişkileri', 'Hollanda Türk toplumu', 'Güvenlik, terörle mücadele', 'Düzensiz göç', 'Deprem sonrası yeniden yapılanma ve sürdürülebilir çözümler', 'Temiz enerjiye geçiş' başlıklarında 6 çalışma grubunda ele alınan konularda iş birliği imkanları görüşülecek.

Hollanda Parlamentosu'nda dün yapılan oylamada, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi Davası hükümlüsü iş insanı Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmaması halinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye’yle yapması planlanan Gümrük Birliği güncellemesinin bloke edilmesi yönündeki önerge kabul edilmişti.

Hollanda milletvekili Kati Piri, haberi X hesabından şöyle duyurmuştu: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan Türkiye ile gümrük birliği modernizasyonu mümkün değil. Hollanda parlamentosu önergemi AB Konseyi öncesinde kabul etti."

Hollanda'dan karar: Kavala ve Demirtaş serbest kalmadan Gümrük Birliği güncellenmesin

Wittenburg Konferansları

İlki 2008 yılında Hollanda’nın Wassenaar şehrindeki Wittenburg Şatosu’nda yapılan Wittenburg Konferansları, Türkiye ve Hollanda arasındaki ikili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bakanlık düzeyinde yapılan toplantılar dönüşümlü olarak Hollanda ve Türkiye'de yapılıyor.

Toplantılarda sosyal, ekonomik, kültürel ve güvenlik konuları ele alınıyor. Görüşmeler, Mart 2008'de imzalanan Uzlaşı Belgesi uyarınca gerçekleştiriliyor.

2014-2018 yılları arasında herhangi bir toplantı yapılmadı. 2019'da Amsterdam'da düzenlenen yedinci toplantıda, ikili ilişkileri yeniden düzelince, toplantıların her yıl düzenlenmesi planlanmıştı. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle bu mümkün olmadı.

2022 yılında Ankara'da yapılan toplantıda göruşmeler tekrar başlandı. "Türkiye-Hollanda toplumu", "terörle mücadele", "AB-Türkiye ilişkileri", "iklim ve enerji" gibi konular tartışıldı.

(RT)