Katolik Kilisesi eşcinsel çiftlerin kutsanmasını onayladı

Vatikan, Katolik papazların eşcinsel çiftleri kutsamasına izin verdi.

Vatikan'ın inanç ile ilgili dairesi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun izni ile eşcinsel evliliklerin kutsanmasını öngören belgeyi Pazartesi günü yayımladı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Belge, birbirini seven insanların kutsanması ile dini evlilik töreni arasında kesin bir ayrım yapıyor. Kilisenin sadece kadın ve erkeğin evlenmesine izin verdiğine işaret edilen belgede, bu tutumda herhangi bir değişiklik olmadığına vurgu yapıldı. Bu nedenle de eşcinsel çiftleri kutsayacak papazların bunu belirli şartlar altında yapabileceğine dikkat çekildi.

Şarta bağlandı

Buna göre, eşcinsel çiftlerin kutsanmasının bir evlilik töreni gibi olmasından papazların kaçınması istendi. Kutsamanın, hiçbir şekilde kıyılan bir nikah veya birlikte yaşamanın kayıtlara geçirilmesi gibi törenlerle bağlantılı olmaması gerektiği vurgulandı.

Bunun yanı sıra çiftin, düğünlerde giyilen giysiler ile kiliseye gelmemesi gerektiği, birbirinin parmağına yüzük takmak gibi nikah törenlerine ait davranışlara izin verilmeyeceği ifade edildi. Getirilen bir diğer şart ise çiftlerin dini ayin sırasında kutsanmamasını öngörüyor.

(EMK)