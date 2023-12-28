“Katliamın üzeri cezasızlık zırhıyla örtüldü”

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Roboski katliamının yıldönümünde yaptığı yazılı açıklamada, adalet mücadelelerinin devam ettiğini belirtti:

“Devlet yetkililerine sesleniyoruz… Yaşanan katliamlara yenilerinin eklenmemesi için, katliamlardan zarar görenlerin acılarını hafifletecek adımlar atın. Roboski’nin ve tüm katliamların sorumlularını yargılayın, hakikatleri açıklayın ve gerçeklerle yüzleşin.”

12 yıl önce bugün, Roboski'de, 19'u çocuk 34 sivil, evlerinin geçimini sağlamak için mecbur bırakıldıkları sınır ticaretinden dönerlerken, TSK’ya ait savaş uçakları tarafından bombalanarak katırları ile birlikte öldürüldü.

“Genelkurmay Askeri Savcılığı'nda dosya kapatıldı”

İHD, katliamın sorumlularının ortada olmasına rağmen etkin bir soruşturma ve yargı süreci işletilmediğini açıkladı:

“Bir yandan acılı ailelerin adalet arayışı baskıyla engellenmeye çalışılırken, diğer yandan katliamın sorumluları korundu. Ne, ‘emri ben verdim’ diyen dönemin başbakanı, ne göz göre göre insanların üzerine bomba yağdıran pilotlar, ne amirleri, yargı önüne çıkartıldı.

Gülyazı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan ve Diyarbakır Savcılığına nakledilen soruşturma dosyası görevsizlik kararı verilerek Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na gönderildi ve 2014 tarihinde takipsizlik kararı verilerek dosya kapatıldı.

Roboski katliamında yaşamını yitirenlerin yakınları ve katliamda yaralananlar tarafından bu karara yapılan itiraz da reddedilince dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ancak bu adalet taleplerine Anayasa mahkemesi de 24 Şubat 2015 tarihinde eksik evrak gerekçesi ile ret kararı verdi.

22 Ağustos 2016 tarihinde 281 bireysel başvuru ile katliam bu kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de başvuruların yaşam hakkı ihlaline, dahası bir katliama ilişkin olduğunu göz ardı ederek, Anayasa Mahkemesine kimi belgelerin geç sunulmuş olmasını gerekçe yaparak başvurular hakkında 2018 Mayıs'ında kabul edilemezlik kararı verdi. Böylece, bir katliamın üzeri hem de el birliği yapılarak, cezasızlık zırhıyla örtüldü.”

“Adalet arayışında ısrar ettikleri için cezalandırıldılar”

İHD, adalet aramaya devam eden Roboskililerin de sistematik saldırılar, baskıların hedefi haline getirildiğini açıkladı:

“Ve 29 Mayıs 2016 tarihinde bir kez daha vuruldu Roboskililer. Önceki ile aynı yer ve aynı saatte, 40 kişilik bir gurup köylü, Gülyazı alay komutanlığından atılan havan topları ile vuruldu bu kez. Bu saldırıda Vedat Encü ve Yılmaz Encü can verdi, 3 kişi de yaralandı. Roboski ve Gülyazılılar; korucu olmayı reddettikleri ve adalet arayışında ısrar ettikleri için bir kez daha cezalandırıldılar.

Devletin tutumu ilkiyle aynıydı; önce, ailelere kan parası teklif edildi, adalet arayışında ısrar ettiklerinde de baskılar art arda geldi. Katilleri yargı önüne çıkarmak için uğraşan insan hakları savunucusu ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi 28 Kasım 2015 tarihinde öldürüldü.

Ama adalet arayışı durdurulamadı. Roboski ve tüm katliamlar, tüm insanlığa karşı suçlar için ortak talebimiz olan hakikat ve adalet; bu katliamların yol açtığı travmalar atlatılsın, bu katliamlar bir daha yaşanmasın diyedir.” (AS)