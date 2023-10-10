Katliamın 8. yılında aydınlatılmayı bekleyen “8 sır”

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, katliamın 8. yılında halen aydınlatılmayı bekleyen soruları açıkladı.

“10 Ekim Ankara Katliamının üzerinden 8 yıl geçti. Geçen 8 yıla rağmen katliamda aydınlatılmayı bekleyen hala pek çok karanlık nokta var.”

Sosyal medya platformu X’ten, “#8yıl8sır” etiketi ile yıllardır aydınlatılması için mücadele ettikleri soruları sıraladılar:

Gizlenen Soruşturmalar: Katliamın ardından soruşturma savcıları neden ilk iş olarak dosyaya kısıtlılık uygulanmasını istedi?

Susturulan Failler: Katliamı organize eden en önemli failler neden canlı ele geçirilmedi?

Gizlenen İstihbaratlar: Katliama dair mülkiye müfettişleri raporunun bazı bölümleri neden ısrarla saklanıyor? Raporda gizlenen hangi gerçekler var?

Gizlenen İhbarlar: Katliamdan 10 gün önce bomba malzemesi alırken ihbar edilen katliam failleri neden katliamdan önce yakalanmadılar?

Gizlenen sanıklar: Katliamdan önce adım adım izlendikleri anlaşılan katliam faillerinin ve canlı bombaların sınırdan geçmelerine kimler neden göz yumdu?

Gizlenen Deliller: Sanıklara ait dijitaller ve sanıklar hakkındaki istihbarat raporları neden dosyaya gönderilmedi?

Gizlenen failler: Katliam faillerinden bazılarının gerçek kimlikleri neden hala tespit edilmedi? Faillerin bir kısmına neden dava bile açılmadı?

Gizlenen sorumlular: Katliamla ilgili tüm gerçeklerin kamuoyuna açıklanmadığını ve bazı gizli bilgilere sahip olduklarını iddia eden siyasiler neden tüm bildiklerini açıklamıyorlar?

10 EKİM KATLİAMI “Katliam davasında hüküm giyen bazı IŞİD’liler aramızda dolaşıyor”

(AS)