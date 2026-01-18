Katledilişinin 19. yılında Hrant Dink anılıyor

Agos Gazetesi’nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 19. yılında Türkiye’de ve dünyanın birçok kentinde düzenlenen anma etkinlikleriyle anılıyor. İstanbul’dan Paris’e, Londra’dan Stockholm ve Berlin’e uzanan anmalar, adalet, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü talebini bir kez daha yükseltiyor.

Hrant Dink’in katledilişinin 19. yılında “Hakikat İçin Söyleşiler”

YARGITAYIN BOZDUĞU DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ Hrant Dink'in katline katılma suçlamasıyla 9 sanığa müebbet hapis

İstanbul: Vurulduğu yerde, hafızanın mekânında

19 Ocak'ta saat 14.30’da, öldürüldüğü yerde, Sebat Apartmanı önünde bir araya gelerek Hrant Dink’i anıyoruz ve adalet talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. pic.twitter.com/jrVdaQ2PaN — Hrant Dink Vakfı (@HrantDinkVakfi) January 18, 2026

Agos'taki habere göre, Hrant Dink, her yıl olduğu gibi bu yıl da vurulduğu yerde, Osmanbey’deki Sebat Apartmanı’nda bulunan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı önünde anılacak. 19 Ocak’ta saat 14.30’da başlayacak anmayı Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi düzenliyor.

“Hakikatin İzinde, Adaletin Peşinde” başlığıyla yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Tam 30 yıl önce Hrant Dink doğduğu topraklara bir tohum ekti: Agos gazetesi yayın hayatına başladı. Katledilişinin 19. yılında onun Agos’u kurarken taşıdığı umudu kalbimizde taşıyoruz. Adalet arayışımızı, barışa, özgürlüğe ve hakikate olan inancımızı onunla tazeliyoruz. Sözün sözümüzdür Ahparig. Bugün de, yarın da.”

Paris: Toplumsal vicdan ve adalet üzerine

Hrant Dink, Fransa’nın başkenti Paris’te de gelenekselleşen bir etkinlikle anılacak. “Türkiye’nin Dününde ve Bugününde Adiller” başlığını taşıyan buluşma, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 19.00’da Paris 10. Bölge Belediyesi’nde yapılacak.

Etkinlikte gazeteci ve tarihçi Burçin Gerçek, yazar-yayıncı Ara Krikorian, belgeselci Romain Fleury ve siyaset tarihçisi Duygu Taşalp konuşmacı olarak yer alacak. Anma, barış umudu ve toplumsal vicdan temalarına odaklanıyor.

Londra: Adalet ve hafıza mücadelesi

İngiltere’deki anma, dialogues without borders girişimi tarafından düzenleniyor. 23 Ocak’ta Westminster Üniversitesi’nde yapılacak etkinlikte adalet, hafıza ve ifade özgürlüğü başlıkları ele alınacak.

İnsan hakları savunucusu avukat Eren Keskin, yazar Karin Karakaşlı, gazeteci Hazal Özvarış ve akademisyen Dr. Yeşim Yaprak Yıldız etkinliğin konuşmacıları arasında yer alıyor. Keskin ve Karakaşlı etkinliğe çevrimiçi katılacak.

Stockholm: Uluslararası dayanışma vurgusu

Hrant Dink, İsveç’in başkenti Stockholm’de 19 Ocak’ta düzenlenecek bir etkinlikle de anılacak. Türkiye’de İnsan Hakları için İsveç Destek Komitesi (SSKT) tarafından düzenlenen buluşma, Dink’in gazeteciliğini, ifade özgürlüğü mücadelesini ve adalet arayışını odağına alıyor.

Etkinliğe İsveç Yazarlar Birliği, Gazeteciler Sendikası, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Amnesty International ve İsveç PEN destek veriyor. Amaç, Türkiye’deki adalet ve özgürlük mücadelesiyle uluslararası dayanışmayı güçlendirmek.

Berlin: Gazetecilik, hakikat ve miras

Berlin’deki anma, Irkçılığa, Milliyetçiliğe ve Ayrımcılığa Karşı Aktivist Eylem Birliği (AKEBI e.V.) tarafından düzenleniyor. 19 Ocak’ta yapılacak etkinlikte İstanbul’daki anma konuşması Almanca simultane çeviriyle izlenebilecek.

Programda gazeteci Gemma Terés Arilla’nın Hrant Dink ile yaptığı video röportaj gösterilecek, ardından Dink’in mirası ve zor zamanlarda gazetecilik üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. Etkinlik müzik performansıyla sona erecek.

Çağrı metninde, “Baskı, sansür ve dezenformasyon koşullarında gazeteciliğin hakikat ve toplumsal uzlaşı alanlarını nasıl açık tutabileceğini birlikte düşünmeye davet ediyoruz” denildi.

Londra’da ayrıca konferans

Öte yandan Hrant Dink, Londra’da Ermeni Enstitüsü ile Middlesex Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen bir konferansla da anıldı. 10 Ocak’ta gerçekleştirilen “Hrant Dink Anısına” başlıklı etkinlikte, uluslararası hukuk profesörü William A. Schabas konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansta Dink cinayetinin yanı sıra soykırım kavramı, 1948 Soykırım Sözleşmesi ve uluslararası hukuktaki güncel tartışmalar ele alındı.