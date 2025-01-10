Katil Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki farklı dava görüldü.

Sabah daha önce yargılanan ancak Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanmaya başlayan 7’si tutuklu 15 kamu görevlisi hakim karşısına çıktı. Öğlenden sonra da daha önce hüküm giyen 5’i polis 12 kişinin "Anayasayı ihalle" yargılandığı dava görüldü.

Duruşmalarda Hrant Dink ailesini avukat Hülya Deveci ve Sebu Aslangil temsil etti.

"FETÖ değil mafya cinayeti"

İlk duruşma yaklaşık bir saat gecikmeli başladı. Tutuksuz yargılanan sanık Şükrü Yıldız salonda bulundu. Diğer isimler tutuklu bulundukları cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmanın başında savcı, sanıklara yöneltilen suçlamanın alt ve üst sınırları sebebiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Daha sonra mahkeme başkanı Ferhat Şahin, sanıklardan Hasan Durmuşoğlu’nun hastanede olması sebebiyle yalnızca tutukluluk halleriyle ilgili karar vereceklerini açıkladı. Sanıklar mütalaaya karşı beyanda bulundu. Tahliyelerini istedi.

Muharrem Demirkale, 30 yıl TSK’ye hizmet ettiğini belirterek “Cinayetle zerre kadar ilgim yok” dedi.

Yavuz Karakaya, fail Ogün Samast’ın mafya lideri Alaattin Çakıcı ile bir araya geldiğini hatırlattı ve takdiri mahkemeye bıraktı.

Veysal Şahin “Üzerime atılı suçların hiçbirini işlemedim. Bütün deliller de cinayete bizzat katıldığımı göstermiyor. Sadece Yasin hayal ile ilgili bilgiler elde ettiğimizi, üstlerimize ilettiğimizi, onların hiçbir şey yapmadığını, istihbaratımızın doğru çıktığını gösteriyor. Ogün Samast’ı Yasin Hayal’i tanımıyorum. İstanbul istihbaratından kimseyi tanımıyorum. Benim bu cinayette toz zerresi kadar katkım yok. Aldığım bilgiyi saklamadım. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. 5 yıl 7 aydır tutukluydum” diye konuştu.

Yavuz Karakaya’nın avukatı Ömer Karadeniz ise Ogün Samast-Alaattin Çakıcı görüşmesini hatırlattı. Halk TV’deki bir programda gazeteci Barış Terkoğlu’nun görüşme üzerine yaptığı “Devletin resmi görüşünde bir değişiklik var da bizim mi haberimizi yok” yorumunu aktaran Karadeniz “Devletin görüşü nedir? Sonuçta biz bu cinayetin FETÖ tarafından işlendiğini biliyor, kabul ediyoruz. Oysa savunmalarımızın tamamında bu cinayette mafyatik bir görüntü var dedik. Polis olduğunu söyleyen iki kişi Dink'in nerede oturduğunu soruşturmuştu. Ogün Samast ‘İyi ki Samsun'da yakalandım. Samsun'da yakalanmasam öldürülecektim’ dedi” ifadelerini kullandı. Barış Terkoğlu’nun dinlenmesini istedi.

Alaattin Çakıcı, Hrant Dink'in katili Ogün Samast ile görüştü

Daha sonra bir başka avukat “Savcı telefonla oynuyor, üye hakim izin almadan salondan çıkıyor” diyerek heyetle bir tartışmaya girdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme tahliye taleplerini reddetti. Muharrem Demirkale’nin mahkeme huzurunda savunma yapma talebini ise kabul etti. Bir sonraki duruşma 7 Şubat saat 10.00’da.

Bu dosyada kimler, niçin yargılanıyor? Yargılanan isimler: Ali Öz, Bekir Yokuş, Faruk Sarı (firari), Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Ali Özkılıç, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel, Şükrü Yıldız, Veysal Şahin, Volkan Şahin ve Yavuz Karakaya Suçlama: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme, silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ) ile suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma

Zaman aşımı kararı Ogün Samast'ın yargılandığı dosyada

Öğleden sonra görülen duruşmada ise Eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer savunma yaptı. Yılmazer önceki duruşmalarda mazeret bildirerek söz almamıştı.

Yılmazer, emniyet istihbarat dairesi C5 Büro’nun illegal olduğu iddialarına yanıt verdi. Savcının Doğu Perinçek ve Aydınlık grubunun iddialarını doğru kabul edip iddianameye çevirdiğini söyledi. “Bu ülkede ben de terörist olduysam herkes terörist ilan edilebilir” dedi ve savunmasını bitirdi.

Aukatların beyanlarının ardından duruşma savcısı mütalaa verdi. Hakim sanıklara son sözlerini sordu. ali Fuat Yılmazer "Bugünün türkiyesinde beklentim kalmadı. Mahkeme vicdanına göre karar verecek ama benim için bir anlamı kalmadı. Hükmümü Allah verecek" dedi.

Ramazan Akyürek "Önceki karar hukuki değildi. Allah'tan korkuyorsanız ona göre karar verin" derken Erhan Tuncel "3 Aralık 2013’ten beri hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyorum. Vatan sağolsun demiyorum çünkü bu çetelerden hesap sorulacak" ifadelerini kullandı. Ogün Samast da üzerime atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender yönünden zaman aşımı kararı verdi. Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i Anayasayı ihlalden müebbet hapse mahkum etti.

Adem Sağlar'ı anayasayı ihlal ve kasten öldürme suçlamalarından beraat ettire mahkeme, örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Faruk Sarı ve Yahya Öztürk'ün dosyalarını ise firari oldukları gerekçesiyle tefrik etti.

Bu dosyada kimler, niçin yargılanıyor? İsimler: Adem Sağlar, Ahmet İskender, Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Faruk Sarı (Firari), Ramazan Akyürek, Tuncay Uzundal, Yahya Öztürk (Firari), Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz ve Ogün Samast Suçlama: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kasten öldürme, silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ) ve ihmali davranışla kasten insan öldürme

(HA)