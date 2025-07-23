“Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganına 16 gözaltı

Filistin Eylem Komitesi, İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin yer aldığı gerekçesiyle İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı (IDEF 2025) protesto etti.

Daha önce Atatürk Havalimanı önünde yapılacağı duyurulan eylem, Dünya Ticaret Merkezi ve Havalimanı metro istasyonun Valilik kararıyla önce kapatılması, İETT otobüs seferlerinin de iptal edilmesi nedeniyle Yenibosna Metro İstasyonu önünde, polis ablukasında gerçekleştirildi.

Eylemde, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Filistin halkı yalnız değildir", “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot”, “Soykırımcı sermaye İstanbul’dan defol”, “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganları atıldı. Polis, bazı sloganlar için eylemcilere uyarı anonsu yaptı.

Burada basın açıklamasını okuyan Öyküm Bozkurt, fuarın İsrail ordusunu besleyen onlarca şirkete alan açtığını söyledi:

“Filistin halkının yaşam hakkı pahasına soykırımdan para kazanan bu şirketlerden birçoğu bugün İstanbul’da IDEF 2025’te ağırlanıyor ve Filistinliler üzerinde test ettikleri silahları pazarlamaları sağlanıyor.” dedi. AKP’nin İsrail politikasını eleştirerek şöyle konuştu:

Her fırsatta Filistin halkının yanında olduğunu söyleyen siyasi iktidar, Filistinlilerin açlıktan artık onar onar ölmeye başladığı bugünlerde; soykırımcı İsrail ordusuna F-16 ve F-35 savaş uçakları, saldırı helikopterleri, füzeler, zırhlı araçlar, radar sistemleri, denizaltılar ve daha pek çok askeri mühimmat ve teknoloji üreten Lockheed Martin’e, Bae Systems’e, Leonardo’ya, TKMS’ye, GE Aerospace’e, Rolls Royce Power Systems’e, Honeywall’a, HP’ye, Leupold’a ve Teledyne’e en üst düzeyde koruma sağlayarak ürünlerini pazarlamalarını sağlıyor.

Bu ikiyüzlülüğü artık kimse daha fazla kabul etmiyor. Bu şirketlerin ülkeye sokulması ve böylesi etkinliklerde yer bulması, soykırım ortağı şirketlerin bu suçu daha fazla işlemeye teşvik edilmesi demektir.

Türkiye devleti suç ortaklığına son vererek soykırımda payı olan bu şirketleri ülkeden çıkarmalı ve bu şirketlerle ortak yapılan tüm faaliyetleri yasaklamalıdır.

Gelinen noktada Türkiye hükümeti daha fazla gecikmeden İsrail’e açık bir askeri ambargo kararı almalıdır.”

Eylem sonrası gözaltına alındılar

Protestocular eylemi olaysız sonlandırdı. Ancak polis eylemin ardından dağılan grup içerisindeki isimleri gözaltına aldı. bianet’in ulaştığı komite kaynakları eylemin hemen ardından başlayarak “yoldan, metrobüsten, evden gece baskınlarıyla” en az 12 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Sayı avukatlara göre ise 16.

Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen protestoculara burada 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması yöneltildi. Gözaltı nedeninin “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganı olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki protestocuların birkaç saat içinde İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor.

(HA)