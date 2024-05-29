"Katil İsrail, iş birlikçi Erdoğan" sloganı nedeniyle tutuklanan 5 aktivist tahliye edildi

30 Mart Filistin Toprak gününde ve 6 Nisan’da düzenledikleri eylemde "Katil İsrail, iş birlikçi Erdoğan" sloganı attıkları için tutuklanan Filistin İçin Bin Genç üyesi beş kişi bugün tahliye edildi.

1 Mayıs’a katıldıktan sonra gözaltına alınan ve 4 Mayıs’ta tutuklanan hak savunucularının 25 günlük tutukluluğu böylelikle son buldu.

İnisiyatif “Soykırıma destekten geri durmayanların gücü bizi yargılamaya yetmez! Az önce 5 arkadaşımız için tahliye kararı verildi! Suçsuz gençleri tam 25 gün Silivri Cezaevinde tuttular” diye açıklama yaptı.

Ne olmuştu?

Filistin İçin Bin Genç, 30 Mart Filistin Toprak gününde ve 6 Nisan’da İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı eylem düzenledi.

İnisiyatif üyeleri İstanbul’da 1 Mayıs’a katıldıktan sonra ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Savcılık, inisiyatif üyelerini 4 Mayıs’ta, 30 Mart’taki ve 6 Nisan’daki eylemi gerekçe göstererek tutuklamaya sevk etti. İnisiyatif üyelerinin “Katil İsrail, İşbirlikçi Erdoğan” sloganlarını suçlama konusu yaptı.

Mahkeme de 19 – 24 yaş arasındaki 5 genci tutuklama kararı verdi.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi; İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından, Filistin’e destek eylemlerinde tanışan gençlerin bir araya gelişiyle Aralık 2023’te kuruldu. Hareket kendini, ‘anti-siyonist, anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir topluluk’ olarak tanımlıyor.

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(HA)