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HABER
Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 13:21
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 13:30
2 dk Okuma

"Katil İsrail, iş birlikçi Erdoğan" sloganı nedeniyle tutuklanan 5 aktivist tahliye edildi

Filistin için Bin Genç aktivisti 5 genç, 4 Mayıs'tan bu yana hapis tutuluyordu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
"Katil İsrail, iş birlikçi Erdoğan" sloganı nedeniyle tutuklanan 5 aktivist tahliye edildi

30 Mart Filistin Toprak gününde ve 6 Nisan’da düzenledikleri eylemde "Katil İsrail, iş birlikçi Erdoğan" sloganı attıkları için tutuklanan Filistin İçin Bin Genç üyesi beş kişi bugün tahliye edildi.

1 Mayıs’a katıldıktan sonra gözaltına alınan ve 4 Mayıs’ta tutuklanan hak savunucularının 25 günlük tutukluluğu böylelikle son buldu.

İnisiyatif “Soykırıma destekten geri durmayanların gücü bizi yargılamaya yetmez! Az önce 5 arkadaşımız için tahliye kararı verildi! Suçsuz gençleri tam 25 gün Silivri Cezaevinde tuttular” diye açıklama yaptı.

Ne olmuştu?

Filistin İçin Bin Genç, 30 Mart Filistin Toprak gününde ve 6 Nisan’da İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı eylem düzenledi.

İnisiyatif üyeleri İstanbul’da 1 Mayıs’a katıldıktan sonra ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Savcılık, inisiyatif üyelerini 4 Mayıs’ta, 30 Mart’taki ve 6 Nisan’daki eylemi gerekçe göstererek tutuklamaya sevk etti. İnisiyatif üyelerinin “Katil İsrail, İşbirlikçi Erdoğan” sloganlarını suçlama konusu yaptı.

Mahkeme de 19 – 24 yaş arasındaki 5 genci tutuklama kararı verdi.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi; İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından, Filistin’e destek eylemlerinde tanışan gençlerin bir araya gelişiyle Aralık 2023’te kuruldu. Hareket kendini, ‘anti-siyonist, anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir topluluk’ olarak tanımlıyor.
Emniyet'te işkence iddiası: Bu ülkeyi terk etmeyeceğiz
FİLİSTİN İÇİN BİN GENÇ’TEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet'te işkence iddiası: Bu ülkeyi terk etmeyeceğiz
6 Mayıs 2024

(HA)

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