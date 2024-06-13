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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 11:13
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 11:15
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Katar ve ABD, “Gazze’de ateşkesi” görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze’de ateşkesin sağlanamamasıyla ilgili Hamas’ı suçladı. Hamas ise Blinken'in, İsrail'i Gazze'deki ateşkes anlaşmasını bozma konusunda temize çıkarmaya çalıştığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Katar ve ABD, “Gazze’de ateşkesi” görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk çabalarındaki gelişmeleri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha’da bir araya gelen Şeyh Temim ve Blinken, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım akışının güvence altına alınması için arabuluculuk çabalarının sürdürülmesiyle ilgili konuştu.

Blinken, Hamas’ı suçladı

Blinken, Doha’da düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve rehine değişimine ilişkin açıkladığı öneriye "değişiklik teklif ettiğini", bunların bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının uygulanamaz olduğunu söylemişti.

Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada da ABD Başkanı Joe Biden'in önerisinin Birleşmiş Milletler (BM), Arap Birliği ile Filistin yönetimi ve İsrail dahil tüm bölge ülkelerinden destek aldığını ancak Hamas'ın, yanıtını vermekte geciktiğini ve yanıtın diğer tarafların ifade ettiği onayla uyumlu olmadığını kaydetti.

Blinken, Hamas'ın teklifin "daha önce kabul ettiği" bazı hükümlerini, "bazılarının uygulanabilir, bazılarının ise geçerli olmadığını" göz önünde bulundurarak değiştirmeye çalıştığını iddia etti.

Önerinin ayrıntılarına girmekten kaçınan Blinken, önerinin uygulanmaması için "hiçbir neden görmediğini" vurgulayarak, "Biden'in önerisi Gazze'de ateşkese ulaşmanın en hızlı ve etkili yolu" diye konuştu.

Blinken, teklifin en önemli maddelerinin Gazze'de derhal ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim alanlarından çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımın artırılması olduğunu söyledi.

Hamas: Soykırıma suç ortaklığı

Hamas, Blinken’in bu değerlendirmesine karşın yazılı açıklama yaptı: “Blinken'in İsrail'i temize çıkarmaya çalışması ve bir anlaşmaya varılmasını engellemekten Hamas'ı sorumlu tuttuğu şeklindeki tutumu, ülkesinin soykırım savaşına suç ortaklığı politikasının bir devamıdır.”

Açıklamada, Hamas'ın "sunulan öneriyi, ateşkes anlaşmasına varılması ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri olumlu bir şekilde ve ulusal sorumlulukla ele aldığı" kaydedildi.

"Dünyanın BMGK kararına ilişkin Netanyahu ve hükümetinden herhangi bir memnuniyet ifadesi duymadığı" belirtilen açıklamada, "İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisiyle açıkça çelişerek Gazze'de herhangi bir kalıcı ateşkesi reddetmeye devam ettiği" vurgulandı.

Biden’dan ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti.

İlk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünü serbest bırakması öngörülüyor.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, askerler dahil tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söyledi.

Bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elindeki ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu açıklamanın ardından Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulundu.

Hamas da Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve rehine değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurdu.

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(AS)

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