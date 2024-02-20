Katar: Gazze’de müzakereler zorluklara rağmen sürüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Katar’ın bu konudaki rolünü ve çabalarını sürdürdüğünü belirten Ensari, müzakerelerle ilgili tüm taraflar arasındaki iletişimin de hala devam ettiğini söyledi.

İsrail tarafının yaptığı açıklamaların Katar’ın arabuluculuk tutumunu etkilemeyeceğini daha önce de teyit ettiklerini vurgulayan Ensari, “İsrail’in açıklamalarına rağmen Katar, Gazze’de yakın zamanda bir insani ateşkesin sağlanması çabalarına devam ediyor” dedi.

“Gazze’deki katliamın boyutunu kimse anlayamıyor”

Zorluklara rağmen müzakere çabalarının devam ettiğini kaydeden Ensari, sürecin selameti için detaylara giremeyeceğini ancak müzakerelerde insani açının öncelikli tutulduğunu ifade etti.

Ensari, Katar’ın İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne yaptığı insani yardımlara işaret ederek “Gazze’deki yıkım ve katliamın boyutunu kimse anlayamıyor” dedi.

Netanyahu: Katar’ın arabuluculuk rolü sorunlu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Kanal 1” televizyonunda yayımlanan haberde, “Hamas üzerinde fazla baskı kurmadığı” iddiasıyla Katar’ın arabuluculuk rolünü ‘sorunlu’ olarak nitelendirmişti.

Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası müzakereleri çerçevesinde Mısır’ın başkenti Kahire’de 13 Şubat’ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail’in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan sonuç çıkmamıştı.

Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire’de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine heyet göndermeyi reddetmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)